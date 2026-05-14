El PSOE pide autorización al Supremo para querellarse contra Aldama por acusarle de financiación ilegal

Melchor Saiz Pardo / M. Balín MADRID / COLPISA

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El empresario Víctor de Aldama, a su llegada este miércoles a la sede del Tribunal Supremo.
El empresario Víctor de Aldama, a su llegada este miércoles a la sede del Tribunal Supremo. Daniel Gonzalez | EFE

Los socialistas sostienen que sus declaraciones en el juicio son «falsedades injuriosas y calumniosas» y denuncian que no ha aportado «una sola prueba»

14 may 2026 . Actualizado a las 13:33 h.

El PSOE ha solicitado al Tribunal Supremo la preceptiva autorización judicial para presentar una querella contra el empresario Víctor de Aldama por las acusaciones vertidas durante su declaración como acusado en el juicio del denominado caso mascarillas

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