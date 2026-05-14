El PSOE pide autorización al Supremo para querellarse contra Aldama por acusarle de financiación ilegal

El empresario Víctor de Aldama, a su llegada este miércoles a la sede del Tribunal Supremo. Daniel Gonzalez | EFE

El PSOE ha solicitado al Tribunal Supremo la preceptiva autorización judicial para presentar una querella contra el empresario Víctor de Aldama por las acusaciones vertidas durante su declaración como acusado en el juicio del denominado caso mascarillas