Koldo García guarda silencio por los contratos de mascarillas de Baleares

Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, gesticula en un momento de su declaración por el caso mascarillas, en una imagen de archivo EFE

Koldo García volvió este jueves a los juzgados desde la cárcel madrileña de Soto del Real, donde se encuentra en prisión preventiva desde noviembre pasado por «alto riesgo de fuga» a la espera de conocer la sentencia del Tribunal Supremo sobre el llamado caso mascarillas. El que fuera asesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos entre el 2018 y el 2021 compareció como investigación en la causa referida a la venta de material sanitario a la administración de Baleares, en el marco del caso que lleva su nombre y que instruye un juez de la Audiencia Nacional. Su citación llegó después de un informe de la Guardia Civil, conocido en plena vista oral en el Supremo, sobre su actuación para beneficiar presuntamente al corruptor confeso Víctor de Aldama en esta adjudicación en plena pandemia (abril-mayo del 2020) a cambio de unos pagos personales.

Con este marco encima de la mesa, Koldo García, como estaba previsto, prefirió guardar silencio ante el magistrado Ismael Moreno y se acogió a su derecho a no declarar. Lo hizo después de que su abogada, Leticia de la Hoz, manifestara que ha presentado un recurso de apelación para archivar la causa al entender que los hechos bajo investigación ya han sido analizados por el Supremo en el juicio de las mascarillas.

Todo ello en el marco de las pesquisas abiertas sobre el presunto cobro de comisiones ilegales (unos 10.000 euros al mes de forma regular por parte de Koldo) para beneficiar a la empresa para la que trabajaba Aldama, llamada Soluciones de Gestión. El comisionista está citado el próximo 21 de mayo para responder por el papel que le atribuye la UCO en su informe. «Entendemos que no se pueden juzgar dos veces los mismos hechos y ese es el motivo por el que no haya declarado Koldo», justificó su letrada, quien avanzó que, de no darles la razón con su recurso, solicitarán ellos mismos la declaración voluntaria de su cliente.

Declararon Armengol y Torres

De la Hoz indicó que Koldo estaba llamado para declarar sobre contratos de mascarillas de Baleares y Canarias cuando «ya ha sido objeto de juicio en el Tribunal Supremo, porque el fiscal y la acusación popular (representada por el PP) ya lo incorporaron en las conclusiones definitivas». «Además, fue objeto de prueba, porque solicitamos la declaración de Francina Armengol y Ángel Víctor Torres cuando eran presidentes autonómicos y, efectivamente, se llevó a cabo», añadió.

Asimismo, la letrada informó que ha vuelto a solicitar la copia de los móviles que le intervino a su cliente la UCO tras su detención en febrero del 2024, ya que el investigado «no se puede defender hasta no tener las mismas armas que tienen las acusaciones». Preguntada sobre si interpreta que el hecho de que su representado continúe en prisión provisional es un anticipo de que la sentencia del Supremo será condenatoria, contestó que espera que no.

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El informe de la policía judicial, de 195 páginas, asegura que la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, acudió en varias ocasiones a Koldo para contactar con el exministro José Luis Ábalos, con el objetivo de solucionar cuestiones relativas a la realización de test PCR para permitir el tránsito de viajeros o consultarle sobre mascarillas infantiles durante la pandemia. Los agentes señalaron que el investigado actuaba «como correa de transmisión, gracias a la influencia que ostentaría debido a su posición como asesor de Ábalos, entre las autoridades de la administración balear y los intereses de Víctor de Aldama».