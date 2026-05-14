El Gobierno reta a Díaz Ayuso a que demuestre que pidió protección a México y a España

Isabel Díaz Ayuso durante su visita al Estado mexicano de Aguascalientes. COMUNIDAD DE MADRID | EFE

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, instó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a que demuestre que «pidió seguridad» antes de su viaje a México y se comunicó «con las autoridades pertinentes» de ambos países. «O si lo que tenemos es que regresa a España y entonces lo primero que hace es generar una polémica, que es lo que parece», destacó el ministro en La hora de la 1, de RTVE.

Torres destacó que, cuando una autoridad viaja fuera de España, existen protocolos para que solicite seguridad. Explicó que él, por ejemplo, viajará próximamente a Uruguay y Argentina y, por tanto, dará parte de su agenda y explicará la duración del viaje «por motivos de seguridad». Por otro lado, fuentes del Ministerio de Exteriores remarcaron a Efe que Ayuso rechazó la seguridad que le ofreció el Gobierno. Destacan desde el departamento que no mostró ninguna «inquietud» de cara a su visita al país norteamericano. Según estas fuentes, el equipo de Ayuso «rechazó la seguridad que el Gobierno de México ofrece habitualmente en estos casos y se le transmitió a través de la Embajada» mexicana en Madrid.

La presidenta madrileña acusó el martes tanto al Gobierno de España como al de México de dejarla de lado ante «una situación de peligro extremo» durante su estancia. «Ni nuestras familias sabían dónde estábamos», señaló la líder del Ejecutivo autonómico.