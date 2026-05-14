Begoña Gómez acusa al juez de llevarla ante un jurado solo por ser la «esposa del presidente»
MADRID / COLPISA
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Recurre ante la Audiencia Provincial la decisión de Peinado de juzgarla en un tribunal popular y denuncia ser víctima de un «juicio paralelo» generado en medios y redes sociales14 may 2026 . Actualizado a las 12:15 h.
La defensa de Begoña Gómez ha intensificado su ofensiva judicial contra la instrucción que dirige el juez Juan Carlos Peinado y ha presentado un nuevo recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid en el que rechaza#