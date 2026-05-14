Begoña Gómez acusa al juez de llevarla ante un jurado solo por ser la «esposa del presidente»

Melchor Saiz Pardo / M. Balín MADRID / COLPISA

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La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en el congreso federal del PSOE en Sevilla
La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en el congreso federal del PSOE en Sevilla Francisco J. Olmo | EUROPAPRESS

Recurre ante la Audiencia Provincial la decisión de Peinado de juzgarla en un tribunal popular y denuncia ser víctima de un «juicio paralelo» generado en medios y redes sociales

14 may 2026 . Actualizado a las 12:15 h.

La defensa de Begoña Gómez ha intensificado su ofensiva judicial contra la instrucción que dirige el juez Juan Carlos Peinado y ha presentado un nuevo recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid en el que rechaza

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