Begoña Gómez acusa al juez de llevarla ante un jurado solo por ser la «esposa del presidente»

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en el congreso federal del PSOE en Sevilla Francisco J. Olmo | EUROPAPRESS

La defensa de Begoña Gómez ha intensificado su ofensiva judicial contra la instrucción que dirige el juez Juan Carlos Peinado y ha presentado un nuevo recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid en el que rechaza