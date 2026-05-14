Ayuso asegura que Sheinbaum tenía «orden» del Gobierno de España para «reventar» su viaje en México

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la sesión plenaria de la Asamblea celebrada este jueves Carlos Luján | EUROPA PRESS

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tenía «orden» del Gobierno de España para «reventar» su viaje a México, mientras el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, echaba «fuego» y utilizaba su «odio personal». «Toda mi agenda la han desguazado y han mentido sobre ella. Dicen que estaba de vacaciones... No he dejado de trabajar», ha señalado la dirigente regional en una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press.

Así, ha subrayado que la presidenta mexicana se reunió con los organizadores de los Premios Platino y obligó a decir que o le «prohibían le entrada» o no se celebraban los mismos. «Esto lo organizó el propio Gobierno, porque echaba fuego desde aquí», ha aseverado Díaz Ayuso.

Además, ha vuelto a lamentar que el Gobierno en lugar «de llamar» y avisar al Ejecutivo mexicano por su actitud con un representante del Estado, animó a sus ministros a realizar ruedas de prensa «sin saber dónde estaba» ella. «Comprometiéndonos a todos, sacando de dentro ese odio personal que me tiene», ha reprochado. En la misma línea, ha recordado que en México «no hay un solo empresario» con prestigio que no vaya escoltado, en un país en el que «el deterioro ha empezado a gran velocidad».

«Estuve en la primera campaña del PAN ahí y el hundimiento y el deterioro ha sido tan abismal, tan preocupante, como si aquí hubiera gobernado Podemos a la cabeza. La diferencia está en que aquí Pablo Iglesias (exlíder de Podemos) no fue presidente, pero sí que nuestro presidente se ha convertido en un Pablo Iglesias», ha asegurado, a la vez que ha subrayado que el camino por el que se va es «exactamente el mismo».