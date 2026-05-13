Matricidio en Fuerteventura: Aaron H. mató a su madre tras realizarle un mataleón y asestarle un puñetazo

Aday Martín Santana, Francisco José Fajardo LAS PALMAS DE GRAN CANARIA / COLPISA

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Coche de la Guardia Civil de Tráfico, en imagen de archivo
Coche de la Guardia Civil de Tráfico, en imagen de archivo CARMELA QUEIJEIRO

El presunto responsable de la muerte de Katty Oosterlinck, encontrada descuartizada en el vertedero de Zurita, confesó los hechos pero no mostró ningún tipo de arrepentimiento

13 may 2026 . Actualizado a las 18:53 h.

Aaron H., el joven de 22 años que confesó que mató y descuartizó a su madre, Katty Oosterlinck, en Fuerteventura, lo hizo tras realizarle un mataleón —maniobra que deja sin consciencia a la víctima— y luego, ya

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