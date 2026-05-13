Matricidio en Fuerteventura: Aaron H. mató a su madre tras realizarle un mataleón y asestarle un puñetazo

Coche de la Guardia Civil de Tráfico, en imagen de archivo CARMELA QUEIJEIRO

Aaron H., el joven de 22 años que confesó que mató y descuartizó a su madre, Katty Oosterlinck, en Fuerteventura, lo hizo tras realizarle un mataleón —maniobra que deja sin consciencia a la víctima— y luego, ya