Matricidio en Fuerteventura: Aaron H. mató a su madre tras realizarle un mataleón y asestarle un puñetazo
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
El presunto responsable de la muerte de Katty Oosterlinck, encontrada descuartizada en el vertedero de Zurita, confesó los hechos pero no mostró ningún tipo de arrepentimiento13 may 2026 . Actualizado a las 18:53 h.
Aaron H., el joven de 22 años que confesó que mató y descuartizó a su madre, Katty Oosterlinck, en Fuerteventura, lo hizo tras realizarle un mataleón —maniobra que deja sin consciencia a la víctima— y luego, ya#