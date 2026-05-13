Marlaska, interrumpido por abucheos en Baeza, al hablar de los guardias civiles fallecidos: «Estoy dolido y rabioso»

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presidiendo el acto de jura de bandera en la Academia de la Guardia Civil en Baeza. MANU / EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha situado la lucha contra el narcotráfico como una «prioridad» del Gobierno de España al tiempo que ha reconocido estar «rabioso» y «dolido» pero no «impotente» por lo ocurrido en Huelva con la muerte en acto de servicio de dos agentes durante la persecución a una narcolancha.

Marlaska, que ha presidido en Baeza (Jaén) la jura de bandera de los integrantes de la 131ª promoción de la Academia de Cabos y Guardias, ha reiterado sus condolencias a las familias de los guardias civiles fallecidos, lo que ha provocado el abucheo de parte del público.

Llamada por megafonía

Hasta ocho segundos de pitidos y abucheos que han llevado a la organización a llamar por megafonía a «guardar el respeto y la debida compostura, a las instituciones y a los alumnos en formación».

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«Comprendo, entiendo, vuestro dolor, vuestra rabia, nada, nada puede confesar, compensar, nada puede compensar la muerte en acto de servicio de Germán y de Jerónimo», ha dicho el ministro, que incidido en estar «dolido» y «rabioso» por lo ocurrido.