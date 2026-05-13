Marlaska, interrumpido por abucheos en Baeza, al hablar de los guardias civiles fallecidos: «Estoy dolido y rabioso»
ESPAÑA
El ministro fue increpado en la jura de bandera de la 131ª promoción de la Academia de Cabos y Guardias, en su primera aparición con agentes del instituto armado seis días después de la tragedia13 may 2026 . Actualizado a las 12:37 h.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha situado la lucha contra el narcotráfico como una «prioridad» del Gobierno de España al tiempo que ha reconocido estar «rabioso» y «dolido» pero no «impotente» por lo ocurrido en Huelva con la muerte en acto de servicio de dos agentes durante la persecución a una narcolancha.
Marlaska, que ha presidido en Baeza (Jaén) la jura de bandera de los integrantes de la 131ª promoción de la Academia de Cabos y Guardias, ha reiterado sus condolencias a las familias de los guardias civiles fallecidos, lo que ha provocado el abucheo de parte del público.
Llamada por megafonía
Hasta ocho segundos de pitidos y abucheos que han llevado a la organización a llamar por megafonía a «guardar el respeto y la debida compostura, a las instituciones y a los alumnos en formación».
«Comprendo, entiendo, vuestro dolor, vuestra rabia, nada, nada puede confesar, compensar, nada puede compensar la muerte en acto de servicio de Germán y de Jerónimo», ha dicho el ministro, que incidido en estar «dolido» y «rabioso» por lo ocurrido.