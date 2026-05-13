Marchena ve indicios de que Alvise acosó a dos eurodiputados de Se Acabó La Fiesta y pide el suplicatorio
MADRID / COLPISA
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Es la tercera petición elevada a la Eurocámara para retirar la inmunidad del político de las cinco causas que tiene abiertas en el Supremo13 may 2026 . Actualizado a las 15:33 h.
Avanzan las causas abiertas a Luis Pérez Fernández, alias Alvise, en el Tribunal Supremo. El magistrado de la Sala Segunda (Penal) Manuel Marchena acordó este miércoles solicitar al Parlamento Europeo el suplicatorio de suspensión de la#