Marchena ve indicios de que Alvise acosó a dos eurodiputados de Se Acabó La Fiesta y pide el suplicatorio

El líder del partido Se Acabó la Fiesta, Luis «Alvise» Pérez, en una atención a la prensa tras asistir a la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo el pasado 24 de marzo. Pablo Garrigós Cucarella | EFE

Avanzan las causas abiertas a Luis Pérez Fernández, alias Alvise, en el Tribunal Supremo. El magistrado de la Sala Segunda (Penal) Manuel Marchena acordó este miércoles solicitar al Parlamento Europeo el suplicatorio de suspensión de la