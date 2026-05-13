El fiscal carga contra la familia Pujol por saquear un montón de «millones de pesetas, libras y dólares»
BARCELONA / E. LA VOZ
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Bermejo censuró el intento de las defensas de convertir el juicio en un ataque a Cataluña: «No se puede afirmar España nos roba, y defraudar»13 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«España nos roba» fue el lema enarbolado por los independentistas en su pulso al Estado durante el procés. Y este martes lo sacó a la palestra el fiscal anticorrupción Fernando Bermejo en sus conclusiones sobre#