El Congreso suspende indefinidamente las acreditaciones de Vito Quiles y Bertrand Ndongo

Miguel Ángel Alfonso MADRID / COLPISA

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El agitador ultra Vito Quiles, el pasado 7 de abril antes de su declaración en calidad de querellado por un delito de revelación de secretos por difundir el domicilio de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, en redes sociales.
El agitador ultra Vito Quiles, el pasado 7 de abril antes de su declaración en calidad de querellado por un delito de revelación de secretos por difundir el domicilio de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, en redes sociales. Adrián Masa de Vega | EFE

La decisión se ha tomado con la mayoría formada por PSOE y Sumar, ambos tienen diez días para recurrir la sanción

13 may 2026 . Actualizado a las 18:10 h.

La Mesa del Congreso ha decidido este martes suspender de manera indefinida las acreditaciones como redactores que los activistas de ultraderecha Vito Quiles y Bertrand Ndongo tenían para acceder a las dependencias de la Cámara baja.

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