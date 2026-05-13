El Congreso suspende indefinidamente las acreditaciones de Vito Quiles y Bertrand Ndongo
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
La decisión se ha tomado con la mayoría formada por PSOE y Sumar, ambos tienen diez días para recurrir la sanción13 may 2026 . Actualizado a las 18:10 h.
La Mesa del Congreso ha decidido este martes suspender de manera indefinida las acreditaciones como redactores que los activistas de ultraderecha Vito Quiles y Bertrand Ndongo tenían para acceder a las dependencias de la Cámara baja.#