El choque entre Moncloa y Clavijo trastabilla la frágil aritmética parlamentaria del Gobierno en el Congreso

La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 7 de mayo del 2026. Carlos Luján | EUROPAPRESS

El choque institucional entre Moncloa y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, por la gestión de la crisis del hantavirus ha puesto en solfa el difícil equilibrio en el que el Gobierno se mueve en el Congreso desde el inicio