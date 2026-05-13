El choque entre Moncloa y Clavijo trastabilla la frágil aritmética parlamentaria del Gobierno en el Congreso
MADRID / COLPISA
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Si Coalición Canaria pasa a una oposición técnica por lo que considera un «agravio», el Ejecutivo se quedará sin margen de error en lo que resta de legislatura13 may 2026 . Actualizado a las 12:37 h.
El choque institucional entre Moncloa y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, por la gestión de la crisis del hantavirus ha puesto en solfa el difícil equilibrio en el que el Gobierno se mueve en el Congreso desde el inicio#