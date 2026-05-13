Cerdán le negó todo a Chivite antes de que se publicara el primer informe de la UCO

La presidenta de Navarra, María Chivite, en la Comisión de Investigación sobre licitación y adjudicación de obras públicas del Ejecutivo de la comunidad foral. Jesús Diges | EFE

El exdirigente socialista Santos Cerdán le negó todos los rumores a la presidenta de Navarra, María Chivite, antes de que se publicara el primer informe de la Unión Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que lo situaba como el dirigente de una trama corrupta relacionada con la obra pública.

Así lo ha contado este miércoles la presidenta de Navarra, María Chivite, durante la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra sobre licitación de obras públicas, donde ha dicho que le preguntó por los rumores previos al informe.

«Le pregunté. Todo son rumores, todo es falso, me dijo. La última conversación fue antes de que saliera el informe», ha descrito, antes de señalar que no ha vuelto a hablar con él.

Chivite ha reconocido que la publicación del informe fue para ella un «shock», «fue, a nivel personal, duro», pero ha considerado que «se ha perdido el respeto a las instituciones, no solo a mí. No respetar las instituciones está socavando la democracia» y ha criticado expresiones como: «Usted le dio a su amigo». «Son falsas y van en detrimento de todos los controles que hay en la administración».

La figura del exsecretario de Organización socialista ha sido protagonista durante el interrogatorio del portavoz de UPN, Javier Esparza, quien ha señalado que «hay un gran elefante blanco que está hoy aquí que es Cerdán y que lo contamina todo. Está aquí y ha venido para quedarse. La sombra de Cerdán le va a acompañar siempre, le abrió las puertas del Palacio de Navarra».

La jefa del Ejecutivo ha explicado que lo conoció hace muchos años, que ha sido »compañero de partido« y que ahora no tienen relación »ninguna«. Sobre si fue Cerdán quien la impulsó para ser candidata a presidenta o secretaria general del PSN, Chivite ha defendido que »hay primarias abiertas y me avalaron en 2015 y como secretaria general en 2014. Cientos de personas me animaron. Me animó a hacerlo, sí«. También ha reconocido que ha sido el socialista navarro con más poder.

La presidenta ha afirmado que los dos gobiernos que ha dirigido los ha pactado ella en Navarra con sus socios y que no tiene que pedir «permiso» a Ferraz para que se ratifiquen sus decisiones, pero que como partido federal, informan a la dirección en Madrid.

Sobre la moción de censura en Pamplona con la que EH Bildu pasó a ostentar la Alcaldía de la ciudad, Chivite ha dicho que »se negoció en Pamplona. Mi partido estaba informado y entiendo que Cerdán tendría conversaciones con EH Bildu«, pero ha defendido que se acordó con »conversaciones en la asamblea de Pamplona« y que »no se negoció antes de la investidura de Sánchez».

La jefa del Ejecutivo ha preguntado si alguien sabía que «Cerdán tenía supuestamente tenía participaciones de la empresa Servinabar» y ha afirmado que «nadie lo sabía» hasta que se publicó el informe de la UCO. «Los propios miembros de la mesa eran desconocedores. Es incompatible con el cargo de diputado, nadie lo sabía. Igual usted era adivino», le ha dicho a Esparza.