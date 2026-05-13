Cargos de la firma investigada por pagar favores a Montoro se niegan a declarar

El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, antes de comparecer en la comisión del Congreso de investigación sobre la denominada Operación Cataluña. Chema Moya

Los dos directivos de una de las empresas gasistas que presuntamente pagó al despacho Equipo Económico —fundado por el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro— a cambio de modificaciones legislativas a su favor, se acogieron este martes a su derecho a no declarar en la primera comparecencia de imputados en la causa. Fue ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, quien mantuvo el caso bajo secreto de sumario durante siete años, donde comparecieron dos directivos de Praxair España S.L., una de las empresas que presuntamente efectuó pagos a Equipo Económico para obtener beneficios fiscales. Según informaron fuentes judiciales a la agencia Efe, los investigados son Eduardo G.E. (expresidente de Praxair Europa entre 2016 y 2018 y director general de la filial para España y Portugal de 2008 a 2019) y Jacobina E.E. (responsable fiscal en la península).

La defensa justificó la negativa a declarar alegando que aún están pendientes de resolución los recursos presentados ante la Audiencia de Tarragona. El juez instructor sostiene que Montoro desempeñó un «rol nuclear» en la trama que realizaba peticiones a Hacienda: está acusado de reformar leyes en beneficio de empresas a cambio de dinero. Según el magistrado, el exministro actuaba como la «autoridad» que aseguraba una «ganancia cierta» a su antiguo despacho, abusando de su poder. Montoro, que ocupó la cartera de Hacienda en los gobiernos de Aznar y Rajoy, se dio de baja en el PP tras conocerse su imputación en esta causa, iniciada en secreto en 2018, por delitos de cohecho, fraude, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental, entre otros.

La defensa justificó la negativa a declarar alegando que aún están pendientes de resolución los recursos presentados ante la Audiencia de Tarragona. En dichos recursos, las defensas solicitan la nulidad de la causa y que la instrucción se remita a la Audiencia Nacional.

El despacho clave del caso Montoro recurre para llevar el juicio a Madrid

Equipo Económico recurrió la decisión del juez del caso Montoro que investiga la causa en Tarragona de no traspasarla a los juzgados de Madrid y pidió que se los declare competentes. En el recurso de apelación, al que tuvo acceso Europa Press, su defensa reclama a la Audiencia de Tarragona que revoque esa decisión y declare «incompetente» al juez de Tarragona.

El juez Rubén Rus investiga si desde el Ministerio de Hacienda que dirigía Cristóbal Montoro se impulsaron leyes para beneficiar a empresas de gases industriales que eran clientes del despacho Equipo Económico, cofundado por el exministro y del que se desvinculó en el 2008. Rus desestimó en abril la petición de las defensas de varios investigados que sostienen que el juzgado de Tarragona a cargo del caso no es competente para llevar a cabo la investigación.