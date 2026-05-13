Begoña Gómez pide paralizar in extremis la causa que la amenaza con el banquillo

Melchor Saiz-Pardo, Mateo Balín MADRID / COLPISA

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Begoña Gómez, en una imagen de archivo
Begoña Gómez, en una imagen de archivo Ballesteros

La esposa de Sánchez sostiene que abrirle ahora juicio oral ante un jurado generaría una «irregularidad procesal susceptible de generar la nulidad de las actuaciones»

13 may 2026 . Actualizado a las 12:09 h.

La defensa de Begoña Gómez quiere paralizar in extremis el procedimiento que amenaza con llevar a su cliente ante un tribunal popular a partir de la primavera del año que viene. El abogado de la mujer de Pedro

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