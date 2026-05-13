Begoña Gómez pide paralizar in extremis la causa que la amenaza con el banquillo
MADRID / COLPISA
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La esposa de Sánchez sostiene que abrirle ahora juicio oral ante un jurado generaría una «irregularidad procesal susceptible de generar la nulidad de las actuaciones»13 may 2026 . Actualizado a las 12:09 h.
La defensa de Begoña Gómez quiere paralizar in extremis el procedimiento que amenaza con llevar a su cliente ante un tribunal popular a partir de la primavera del año que viene. El abogado de la mujer de Pedro#