El PP exige explicaciones a Zapatero y Sánchez por supuesto lavado de dinero del expresidente

La vicesecretaria de regeneración institucional, Cuca Gamarra, el pasado 26 de abril en una comparecencia en Mahón. David Arquimbau Sintes | EFE

La vicesecretaria de regeneración institucional del PP, Cuca Gamarra, ha exigido este martes explicaciones al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por un supuesto blanqueo de capitales del exmandatario.

Según ha publicado este martes El Confidencial, existirían investigaciones judiciales contra Zapatero por un presunto blanqueo de capitales en el cobro de comisiones por mediar ante gobiernos y administraciones públicas para favorecer a personas de su entorno con ayudas y contratos.

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En declaraciones a los medios en la sede del PP en Madrid, Gamarra ha subrayado que este supuesto comportamiento «atañe» a ambos socialistas y ha incidido en que en estos momentos no cabe «más silencio», sino que los españoles merecen «explicaciones» para saber «si es verdaderamente cierto» que existen estas investigaciones.

Gamarra ha exigido además a Zapatero que aclare si mintió en su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado y también explicaciones a Sánchez porque, según ha añadido, «muchas de las operaciones» con las que se está «vinculando» al expresidente, «han tenido consecuencias o actuaciones por parte del Gobierno de España».

«Estamos hablando del rescate de Plus Ultra donde presuntamente habría intervenido el señor Rodríguez Zapatero. Quien puede decirnos y nos debe confirmar si intervino o no, es el propio presidente del Gobierno», ha asegurado.

Explicaciones en Andalucía

Para Gamarra, «no hay mejor momento» para que Zapatero ofrezca estas explicaciones que la campaña andaluza y donde el expresidente está apoyando a la candidata socialista, María Jesús Montero.

La popular ha manifestado que el PSOE andaluz «tiene una vinculación con la corrupción» por el caso de los ERE y que además Montero era hasta hace poco la ministra de Hacienda y por tanto, a su juicio, «la responsable» de que «todos estos delitos» por los que presuntamente se estaría investigando a Zapatero «no ocurran en nuestro país».

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Además, ha afeado a Montero que este lunes en el debate electoral se refiriera al fallecimiento de los dos guardias civiles en Huelva el pasado viernes mientras perseguían una narcolancha como «víctimas de accidentes laborales» y para cuyas familias ha pedido «respeto».

Asimismo, ha restado importancia a las críticas del alcalde de Adamuz, Rafael Moreno, quien ha reprochado al candidato del PP a la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el uso político del accidente ferroviario en la localidad del pasado 18 enero, en el que murieron 46 personas, durante el debate de anoche.

«Son las críticas de un alcalde socialista, es única y exclusivamente una estrategia política para intentar que no le afecte la mala gestión del Gobierno de España», ha espetado.