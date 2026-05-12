Los peritos revelan que el 40 % de los archivos secretos de Villarejo no fueron desencriptados

El excomisario José Manuel Villarejo el pasado 13 de abril a la salida de la Audiencia Nacional A. Pérez Meca | EUROPAPRESS

Tras casi una veintena de sesiones y las declaraciones de unos 80 testigos en el juicio a la operación Kitchen este martes llegó el turno de los peritos. El tribunal escuchó a los expertos de la Guardia Civil y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que se encargaron de volcar y desencriptar los archivos intervenidos a José Manuel Villarejo tras su detención y posterior encarcelamiento en noviembre de 2017. Los especialistas fueron citados por la Fiscalía Anticorrupción, que trató de confirmar la legalidad de la cadena de custodia y el desencriptado de estos documentos, que permitieron descubrir, entre otras, evidencias de la existencia de una operación policial sin aval judicial para espiar a Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, y su familia para recuperar información sensible en su poder sobre la caja B de la formación conservadora.

Dos agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) confirmaron en la vista oral que su departamento, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y el Centro Criptológico Nacional (CCN-Cert), dependiente del CNI, descifraron «bastante información, pero no la totalidad» de los archivos que se intervinieron al comisario jubilado Villarejo. en la operación Tándem. Al ser interpelados por el letrado del PSOE, partido que ejerce la acusación popular, los agentes revelaron que fueron desvelados «un sesenta y tantos por cien» del total, por lo que el cerca del 40 % ha quedado sin conocerse.

A preguntas del abogado del exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, los peritos relataron que ellos no tenían en cuenta los delitos por los que se investigaba a Villarejo para hacer su trabajo: «Nosotros hacemos el volcado y se lo pasamos al grupo que investiga (Asuntos Internos de la Policía Nacional); nosotros no analizamos», señalaron. Una versión que sí confirmó que el procedimiento se llevó a cabo bajo los principios de legalidad y sin manipulaciones.

«Consumiendo recursos sin obtener nada»

Por su parte, los agentes del Centro Criptológico Nacional, que declararon con su voz distorsionada, afirmaron en el juicio un dato sorprendente: que en junio de 2019 el Juzgado Central de Instrucción número seis, cuyo titular era entonces Manuel García-Castellón, les llamó «para una reunión en la que el magistrado quería saber por qué no salían las contraseñas: se le explicó el proceso y cuál era la experiencia», contestaron.

Sin embargo, García-Castellón, en los años siguientes de la investigación del caso Villarejo, no volvió a preguntarles por las dificultades para desencriptar estos archivos restantes ni por la previsión de conocerlos, pese a que podrían haber influido en alguna de las 40 piezas separadas abiertas en el marco de este macrosumario, entre ella la de Kitchen o la decena que ya han sido juzgadas en la Audiencia Nacional.

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En este contexto, los propios informáticos del CNI admitieron que cesaron su trabajo después de un año «consumiendo recursos sin obtener nada» y que tardarían «años o incluso siglos» en conseguir descifrar los 92 archivos encriptados de Villarejo que se intervinieron. Del mismo modo, explicaron con detalle las operaciones que llevaron y la elaboración de un informe sobre el tratamiento de evidencias digitales que le entregaron al grupo de Asuntos Internos, mientras que los dispositivos digitales fueron devueltos al juzgado.