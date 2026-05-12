Un herido grave tras la explosión de una bombona de butano en Barcelona

Servicios de emergencias trabajan en el edificio donde se ha producido la explosión, a 12 de mayo de 2026, en Barcelona. David Zorrakino | EUROPAPRESS

Los bomberos trabajan en la extinción de un incendio en un edificio de viviendas de Barcelona originado por la explosión de una bombona de butano. Hay una persona herida grave y otra menos grave, que han sido trasladadas al Hospital Vall d'Hebron de la capital catalana, y seis heridos leves por inhalación de humo. Los bomberos de Barcelona han trasladado diez dotaciones que trabajan en la extinción del incendio, y el Servicio de Emergencias de la Generalitat ha desplazado nueve ambulancias al lugar de los hechos. Se trata de un edificio de viviendas de dos plantas, situado en la calle Venero del barrio del Poblenou de Barcelona, que ha tenido que ser desalojado.

Protección civil ha puesto en prealerta el Plan Procicat de protección por emergencias por la explosión de gas, que ha provocado una treintena de llamadas al teléfono de emergencias 112.

El edificio siniestrado está en una calle estrecha, muy próxima a la popular Rambla de Poblenou. En las inmediaciones se encuentra una residencia de personas de la tercera edad, a las que se ha confinado en sus habitaciones con ventanas cerradas para evitar que inhalen humo, y una guardería infantil, que no ha sufrido ningún incidente por la explosión.