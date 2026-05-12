El fiscal desliga la investigación a los Pujol de motivos políticos: «No es un juicio a Cataluña»

Iva Anguera MADRID / COLPISA

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Jordi Pujol Ferrusola a su llegada a la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, Madrid.
Jordi Pujol Ferrusola a su llegada a la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, Madrid. FERNANDO VILLAR | EFE

Bermejo recuerda el «España nos roba» para concluir que quién robaba era la familia Pujol al defraudar a Hacienda

12 may 2026 . Actualizado a las 12:28 h.

No es política, es corrupción. Este ha sido el principal argumento del informe de conclusiones que el fiscal anticorrupción Fernando Bermejo, ha defendido este martes ante la sala de la Audiencia Nacional que juzga a los

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