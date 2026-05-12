Los docentes cortan los accesos a Barcelona en una nueva jornada de huelga en Cataluña

Manifestación, este martes, de docentes en Barcelona Marta Pérez | EFE

Los sindicatos educativos han cortado este martes los principales accesos a Barcelona, en la primera jornada del nuevo ciclo de protestas con el que esperan poner contra las cuerdas al gobierno del socialista Salvador Illa en Cataluña. Los profesores han cortado la B-20 en Santa Coloma de Gramenet, la Ronda de Dalt en Vall d'Hebron, la C-31 en Hospitalet del Llobregat, la C-32 en Mataró y la AP7 en Bellaterra, todas en dirección a Barcelona, provocando enormes problemas de tráfico en el entorno metropolitano de la capital catalana. La crisis abierta con el sector educativo estalló el pasado enero, cuando el ejecutivo autonómico anunció un «acuerdo histórico» para mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes con UGT y CC.OO. en el que no participaron los sindicatos mayoritarios de la educación en esta comunidad.

Desde entonces, Ustec, Profesores de Sencundaria, CGT y la Intersindical exigen al gobierno catalán reabrir las negociaciones y dan por insuficiente la aportación de 2.000 millones de euros a la partida de educación de la Generalitat. Una crisis que se ha agudizado en la última semana, tras descubrirse que dos agentes de los mossos se infiltraron en una asamblea preparatoria de la huelga.

Tampoco ayudó el plan para incorporar a agentes de los mossos de paisano a los equipos de los centros de secundaria más conflictivos. Un plan piloto ideado conjuntamente por los departamentos de Interior y Educación de la Generalitat, que contaba con la aprobación de las direcciones de los centros pero que ha generado enorme rechazo entre los sindicatos, que han boicoteado la prueba piloto en 7 de los 14 centros que se habían ofrecido a realizarla.

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Este martes empieza un nuevo ciclo de paros con 17 jornadas de protesta en las seis semanas que quedan de curso. Un envite al que la consejería de Educación ha respondido con la propuesta de una nueva reunión con los sindicatos que no se producirá hasta este jueves. Se trata del tercer ciclo de huelgas en lo que va de curso, en un sector que ha protagonizado protestas de índole laboral o político en cada curso de la última década.