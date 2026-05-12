La Audiencia Nacional rechaza archivar la investigación sobre las mascarillas de Armengol y Torres

Melchor Saiz-Pardo, Mateo Balín MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, participan en la presentación del libro 'Jerónimo Saavedra, el último prócer', de la senadora Marta Saavedra, el pasado 16 de febrero en Madrid.
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, participan en la presentación del libro 'Jerónimo Saavedra, el último prócer', de la senadora Marta Saavedra, el pasado 16 de febrero en Madrid. Rodrigo Jimenez | EFE

El juez Ismael Moreno mantiene la citación de Koldo García como investigado y descarta que exista una «doble persecución penal» respecto al juicio ya celebrado en el Supremo

12 may 2026 . Actualizado a las 17:00 h.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno —instructor del tronco central del caso Koldo— ha rechazado la petición del exasesor de José Luis Ábalos de archivar la investigación sobre los contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia

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