La Audiencia Nacional rechaza archivar la investigación sobre las mascarillas de Armengol y Torres

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, participan en la presentación del libro 'Jerónimo Saavedra, el último prócer', de la senadora Marta Saavedra, el pasado 16 de febrero en Madrid. Rodrigo Jimenez | EFE

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno —instructor del tronco central del caso Koldo— ha rechazado la petición del exasesor de José Luis Ábalos de archivar la investigación sobre los contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia