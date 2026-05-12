La Audiencia Nacional rechaza archivar la investigación sobre las mascarillas de Armengol y Torres
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
El juez Ismael Moreno mantiene la citación de Koldo García como investigado y descarta que exista una «doble persecución penal» respecto al juicio ya celebrado en el Supremo12 may 2026 . Actualizado a las 17:00 h.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno —instructor del tronco central del caso Koldo— ha rechazado la petición del exasesor de José Luis Ábalos de archivar la investigación sobre los contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia#