La Audiencia Nacional pide asumir las investigaciones del narcotráfico a gran escala en el Estrecho
MADRID / COLPISA
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La Sala de Gobierno reclama al CGPJ plantear una modificación de sus competencias para perseguir el blanqueo de capitales transnacional, la trata de seres humanos, el ataque de infraestructuras críticas y el tráfico ilícito de bienes culturales12 may 2026 . Actualizado a las 17:05 h.
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional dio este martes un paso definitivo para reformar sus competencias actuales y abrir la puerta a perseguir los nuevos desafíos del crimen organizado, como la lucha contra el#