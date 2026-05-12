La Audiencia Nacional levanta el procesamiento del exjefe de la UDEF que escondía 20 millones en su casa pero le mantiene como imputado

La Voz REDACCIÓN

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Un coche de lujo aparcado en la entrada del chalé del policía donde se entró parte del dinero emparedado.
Un coche de lujo aparcado en la entrada del chalé del policía donde se entró parte del dinero emparedado.

El alto tribunal estima un recurso de la Fiscalía, que era partidaria de mantener abierta la fase de instrucción

12 may 2026 . Actualizado a las 17:17 h.

La Audiencia Nacional (AN) ha decidido revocar el procesamiento de Óscar Sánchez, el exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que escondía 20 millones de euros emparedados en

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