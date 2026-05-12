La Audiencia Nacional levanta el procesamiento del exjefe de la UDEF que escondía 20 millones en su casa pero le mantiene como imputado
REDACCIÓN
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
El alto tribunal estima un recurso de la Fiscalía, que era partidaria de mantener abierta la fase de instrucción12 may 2026 . Actualizado a las 17:17 h.
La Audiencia Nacional (AN) ha decidido revocar el procesamiento de Óscar Sánchez, el exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que escondía 20 millones de euros emparedados en#