Un superior niega que se obligase al inspector de la Gürtel a suprimir el nombre de Rajoy

El inspector jefe jubilado Álvarez Luna, supervisor de Morocho en la UDEF durante la investigación de la Gürtel R. C.

La resaca de la declaración incriminatoria de Manuel Morocho, inspector jefe de la Policía e investigador principal del caso Gürtel entre el 2009 y el 2021, sigue dejando secuelas en el juicio a la operación Kitchen que se celebra en la Audiencia Nacional. La pasada semana, durante la nueva tanda de testificales, las defensas se afanaron en desacreditar el testimonio de Morocho, sobre todo las que representan a los dos políticos que se sientan en el banquillo, el exministro del Interior con el PP Jorge Fernández Díaz y su entonces número dos en el departamento, Francisco Martínez, y la del comisario principal José Luis Olivera, exjefe de la UDEF y del CITCO, unidades clave en la lucha contra la corrupción.

La intención de los abogados eran rebatir la versión que dio el inspector jefe relativa a las presiones internas sufridas para «torpedear» sus informes de Gürtel y de la caja B del Partido Popular, a través de los llamados papeles de Bárcenas; el intento de utilizarlo para blanquear el dispositivo de espionaje sin aval judicial al extesorero del PP y su familia, con el objetivo de recuperar información sensible en su poder; o el intento de Interior y de la cúpula policial de la época para «quitar de en medio» a Morocho con amenazas veladas, ofrecimientos laborales, sobrecarga de trabajo o el desmantelamiento de su grupo investigador.

La estrategia de las defensas consiste en determinar que, más allá de su extensa denuncia en el juicio, que incluso alcanzó a relatar supuestos escuchas ilegales al juez instructor de la Gürtel Pablo Ruz, el testigo de cargo se movió por intereses personales para no soltar la investigación del caso. Una línea de actuación que este lunes volvió a quedar ampliamente expuesta en la vista oral durante la comparecencia del supervisor de Morocho en la UDEF en el momento en el que actuó la Kitchen, entre el 2013 y el 2015.

Este mando era el inspector jefe José Manuel Álvarez Luna, jefe de sección en esta unidad que lucha contra el blanqueo capitales y los delitos financieros. Bajo el paraguas de Luna dependía, entre otros, el Grupo 21 de Morocho, encargado de Gürtel desde la denuncia inicial del exconcejal madrileño José Luis Peñas en el 2007. El supervisor de los informes judiciales de su subordinado relató cómo trabajaban, en qué consistían las reuniones y cómo trataban los asuntos más sensibles que afectaban a cargos electos y dirigentes del PP.

Uno de los temas que más polvareda levantó tras la comparecencia de Morocho en el juicio fueron las referencias en los papeles de Bárcenas al entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy, a la sazón líder del partido también, y a su número dos, la entonces ministra María Dolores de Cospedal. El investigador señaló a un buen número de superiores por sus interferencias en estos informes. Incluso aseguró que trataron de que suprimiera las menciones a Rajoy y Cospedal, datos sobre la financiación de campañas de PP y llevarlos a los anexos de sus trabajos para minimizarlos.

Manuel Morocho, inspector de la UDEF que denunció presiones de sus superiores FERNANDO VILLAR | EFE

Pues bien, en su testifical de este lunes el inspector jefe Luna negó la mayor cuando le preguntaron por los dirigentes populares, a quienes las acusaciones populares sitúan detrás la autoría intelectual de Kitchen. «No, nunca le dijimos que quitase el nombre de (Rajoy). Le hemos podido mencionar la necesidad de que quedara claro en su informe que unas iniciales (de los papeles de Bárcenas) correspondían al nombre, porque no sabíamos ni siquiera si esos papeles eran ciertos. Pero de ahí a recomendarlo a quitar un nombre en concreto, no», aseguró.

«Se le propuso para que se relajara un poco»

El testigo explicó que estos trabajos de Morocho «eran complejos y se revisaban siempre ya que había mucha cautela» al ser un caso de corrupción política. Unos encuentros en los que participaban los jefes de sección de la UDEF, de brigada y si era necesario, el comisario general. «Dábamos nuestra opinión y Morocho la suya. Los errores no fueron de gran dimensión. Hubo rectificaciones menores. No tuvimos ningún conflicto con él, simplemente que había desacuerdos sobre algunas cuestiones, aunque siempre la última palabra la tenía él, para eso firmaba los informes», relató Luna.

Pero, ¿en que consistían esas diferencias?, cuestionar las acusaciones populares del PSOE y Podemos. «Detalles mínimos sobre cuestiones que no estaban plenamente demostradas, en la redacción o por si ponía especial énfasis en determinadas cosas que ya estaban expuestas en el informe», explicó el testigo a propuesta de la defensa del comisario Olivera, uno de los acusados y a quien Morocho señaló por esas ofertas laborales en el extranjero para que abandonase las pesquisas de 'Gürtel'.

El abogado del mando trató además de desacreditar lo que dijo el investigador sobre el desmantelamiento de su grupo de trabajo con sus preguntas al compareciente. «Los grupos estaban formados por cinco o seis funcionarios. Durante algún período el de Morocho tuvo hasta doce, pero hubo compañeros que decidieron marcharse por la carga laboral que existía y porque su jefe, que es un profesional buenísimo, tenía un carácter fuerte, y eso a veces influía en sus subordinados. Los que se marcharon no fueron reemplazados para no afectar a las investigaciones de otros grupos», contó Luna.

El testigo negó también que se le sobrecargara a Morocho con otros asuntos para presionarle, aunque sí admitió que durante la investigación de la caja B del PP se le dieron pesquisas relativas a la piratería marítima contra intereses españoles en el Índico o el caso Campeón que afectó al exministro socialista José Blanco. «Se le propuso para que se relajara un poco», admitió Luna, quien dijo desconocer, ya que nunca lo pudo confirmar, un episodio que relató Morocho sobre supuestas escuchas a su unidad o la existencia de una bolsa con matrículas probablemente del CNI vinculadas a los seguimientos a Bárcenas y que aparecieron en las oficinas de la UDEF.