Sumar niega que exista «desunión» con Podemos en la campaña del 17M

Lara Hernández durante una rueda de prensa. Mariscal | EFE

Las izquierdas preparan la última semana de la campaña andaluza, que culminará este domingo con las elecciones del 17M, entre dudas por la distancia que la cúpula directiva de Podemos ha marcado con los dirigentes que forman parte de la candidatura de Por Andalucía en los actos que se desarrollan estos días. Este lunes, la líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha restado importancia a esta circunstancia negando que haya «desunión» con los morados, que se sumaron a la coalición electoral a menos de 24 horas de que cerrara el plazo.

Por ahora, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, solo ha asistido a un acto, el pasado viernes, en Jaén (la única circunscripción donde los morados cuentan con cabeza de lista), que no contó con la presencia del candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo. El domingo, la eurodiputada Irene Montero, que a la vez es la candidata elegida por las bases del partido para las próximas generales, visitó el domingo también la capital jiennense para participar en un mitin en el que coincidió con el exdiputado de Podemos, Diego Cañamero, y con la coordinadora de IU Linares, Laura Cerezuela, número tres de la lista.

Por Andalucía afronta la última semana de campaña con una mayor presencia de los ministros y líderes nacionales de los partidos que conforman la coalición. Según han confirmado fuentes de Sumar, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, participará en un acto de campaña este miércoles, 13 de mayo, en Chiclana de la Frontera (Cádiz).

Ese mismo día, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, estará presente en un acto en Málaga arropando al candidato Antonio Maíllo. El evento también contará con la presencia del candidato provincial, Ernesto Alba.

No será el último acto de Bustinduy en la campaña andaluza, al día siguiente, jueves 14 de mayo, el ministro compartirá escenario con Maíllo y con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en Córdoba. Una jornada en la que también participará el diputado autonómico, José Manuel Gómez Jurado.

Por separado

Por su parte, Belarra encabezará un acto de campaña el mismo miércoles, 13 de mayo, en El Coronil (Sevilla). Un evento que contará con la presencia del número seis de la coalición por Cádiz, Juan Antonio Delgado, quien iba a ser el candidato de Podemos a la Junta antes de unirse a Por Andalucía. Todo ello, de nuevo, por separado del resto de los dirigentes que conforman Por Andalucía.

Hernández, paralelamente, ha restado importancia a las encuestas que dejan al candidato del PP, el actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, al borde de la mayoría absoluta. «La campaña va de menos a más, creemos que estamos demostrando que Antonio Maíllo se está confirmando como el verdadero referente del espacio andaluz», ha respondido durante una rueda de prensa de Un paso al frente, la marca temporal con la que se han agrupado Sumar, los Comunes, Más Madrid e Izquierda Unida para construir una candidatura unitaria de cara a las próximas generales.