Seis encuestas sitúan a Moreno Bonilla al borde de reeditar su mayoría absoluta a seis días de las elecciones andaluzas

La Voz REDACCIÓN

ESPAÑA

Alberto Núñez Feijoo, con Juanma Moreno Bonilla, en el acto central de la campaña del PP en Málaga.
Alberto Núñez Feijoo, con Juanma Moreno Bonilla, en el acto central de la campaña del PP en Málaga. Álex Zea | EUROPAPRESS

Todas coinciden en asignar al PSOE, con María Jesús Montero de candidata, su peor resultado histórico con entre 26 y 30 actas de los 109 diputados en juego

11 may 2026 . Actualizado a las 10:23 h.

Seis encuestas de intención de voto publicadas en las últimas horas coinciden en situar al presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, al borde de reeditar su actual mayoría absoluta en las elecciones autonómicas del próximo domingo 17 de mayo, mientras que el PSOE-A registraría su peor resultado histórico por debajo de sus 30 diputados actuales y el resto de partidos, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía, mejorarían su resultado de hace cuatro años.

Los sondeos de NC Report para La Razón y de Sigma Dos para El Mundo garantizan la mayoría absoluta del PP-A en los comicios del próximo domingo, el primero con sus actuales 58 diputados y el 43,9 % de los votos, y el segundo con entre 55 y 58 escaños -los escaños en juego son 109 y la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz se sitúa en 55- y el 44,7 % de los sufragios.

El resto de encuestas -GAD3 para los periódicos de Vocento, 40dB para El País, Gesop para El Periódico e IMOP para El Confidencial- ofrecen horquillas que dejan en el aire la repetición de la mayoría absoluta para el PP-A aunque todas las ellas la contempla. GAD3 asigna a los populares entre 54 y 56 escaños con el 42,3 % de los votos, 40dB entre 54 y 57 parlamentarios con el 43,3% de los sufragios, Gesop entre 52 y 55 diputados con un 40,9 % de los apoyos e IMOP entre 54 y 56 escaños con el 42,8 % de los votos.

Desplome socialista

Todos los sondeos coinciden en asignar al PSOE-A su peor resultado histórico en autonómicas de la mano de María Jesús Montero, con entre 26 y 30 escaños -con Juan Espadas al frente logró 30 en junio del 2022- y porcentajes de voto entre el 22 y 25 %. Solo Sigma Dos  prevé que los socialistas repitan sus 30 parlamentarios actuales en el mejor resultado de su horquilla (27-30).

Más en La Voz

Por contra, todas las encuestas prevén un ascenso de Vox respecto a las últimas autonómicas aunque inferior al que apuntaban meses atrás y obtendría entre 14 y 17 escaños, lo que supondría repetir su actual representación en el Parlamento andaluz o crecer en hasta tres diputados.

Cinco de los seis sondeos sitúan a Por Andalucía como cuarta fuerza con entre cinco y siete escaños -repitiendo sus resultados actuales o creciendo en hasta dos parlamentarios-, lo que le garantizaría mantener grupo propio en la Cámara autonómica. Solo GAD3 sitúa en cuarto lugar a Adelante Andalucía, formación liderada por José Ignacio García, que vería mejorado su porcentaje de votos en 3,3 puntos respecto a hace cuatro años, hasta alcanzar el 7,9 %, lo que le permitiría conseguir hasta seis escaños en el Parlamento andaluz, el triple de los dos logrados en el 2022. El resto de encuestas le asignan entre cuatro y seis diputados.