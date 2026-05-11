Génova apoya a Jorge Azcón y pide también la dimisión de Pilar Alegría por la supuesta orgía en el Parador de Teruel que Koldo organizó para Ábalos

La secretaria general del PSOE de Aragón, Pilar Alegría. PSOE ARAGÓN | EUROPAPRESS

El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, aseguró este lunes que respalda la postura del presidente de Aragón, Jorge Azcón, de exigir la dimisión de Pilar Alegría, secretaria general regional del PSOE. Esta petición surge tras la publicación de informaciones que vinculan al exasesor de Ábalos, Koldo García, con la organización del traslado de varias mujeres desde Andalucía al Parador de Teruel para una presunta «orgía con prostitutas». «Nos sumamos a la petición del señor Azcón, faltaría más», señaló Sémper en rueda de prensa desde la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección presidido por Alberto Núñez Feijoo. Sémper recordó que el partido se ha posicionado «en numerosas ocasiones sobre esta materia» y subrayó que, dada la condición de Alegría, el PP «no va a rebajar» su nivel de exigencia.

Leer más: Pilar Alegría en el Senado: «¡Jamás tuve conocimiento de la existencia de esa fiesta!»

El dirigente popular señaló que los acontecimientos «se suceden de tal manera que algunos de ellos se repiten». «Tenemos que intentar superar este bucle melancólico en el que vivimos, sujetos permanentemente a los escándalos que provoca este Gobierno», apostilló. Específicamente, Azcón solicitó el cese de Alegría a raíz de lo publicado por el diario El Español sobre el supuesto encuentro en el Parador de Teruel en septiembre de 2020. La dirigente socialista, que en aquel entonces era delegada del Gobierno en Aragón y se alojaba en dicho establecimiento, ha negado hasta la fecha que tales hechos ocurrieran. «Hoy lo que toca es que Alegría asuma sus responsabilidades y haga lo que prometió: dimitir de todos sus cargos si se demuestra que aquello ocurrió y que ella lo negó y ocultó», denunció el presidente aragonés.

En concreto, el citado diario digital publicó que el exasesor de Ábalos, Koldo García, organizó la llegada de varias mujeres al Parador de Teruel desde Andalucía. En declaraciones a los medios de comunicación después de colocar la primera piedra de una promoción de 640 viviendas en el barrio zaragozano de Miralbueno, el también presidente del PP aragonés ha apuntado que recuerda «perfectamente» que Alegría, «en múltiples ocasiones» y especialmente en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, negó que se produjera esa fiesta y llegó a afirmar que «nada podía saber de lo que no se había producido».

Azcón recalcó que la ahora líder de la oposición autonómica era entonces delegada del Gobierno en Aragón y que de ella dependía la Policía Nacional en la Comunidad. «No se enteró de una orgía con prostitutas que un ministro del Gobierno de España montó en el Parador de Teruel, pero hoy no existen dudas de que aquella orgía existió. Cuando todos estábamos con mascarillas, cuando todos salíamos de haber estado encerrados en nuestras casas, no solamente incumplía las normas sanitarias, sino que además pagaba con dinero público los viajes de prostitutas para montar orgías con ellas, y Alegría miró para otro lado», según lamentó.

Leer más: El director del parador de Teruel niega «rotundamente» que Ábalos montara una fiesta con prostitutas

Leer más: Koldo pagó billetes de tren a mujeres que tuvieron «encuentros privados» con Ábalos

Comisión de investigación

A ello suma que, en la comisión de investigación, la exministra de Educación «dijo exactamente que si se demostraba que ella había mentido y que eso había ocurrido, dimitiría», con lo que es el momento en que «tiene que asumir su responsabilidad y tiene que dimitir». El presidente autonómico insiste en su crítica a que la entonces delegada del Gobierno manifestara «no haberse enterado de nada» de algo «tan grave como es una orgía de un ministro con prostitutas», que se habría producido supuestamente «a escasos metros de donde ella estaba».

«Hoy lo que toca es que Alegría asuma sus responsabilidades y haga lo que dijo que iba a hacer: dimitir de todos sus cargos si se demuestra que aquello ocurrió y que ella negó y ocultó», ha reiterado, ahondando en que la dirigente socialista «ha mentido».

Además, Azcón pregunta «qué gestiones se hicieron con la Policía Nacional para borrar huellas» y «qué gestiones se hicieron para que no nos enteráramos de lo que allí de verdad había pasado».

«¿Allí fue una unidad de Policía, sí o no? Alguien ha borrado el registro de que una unidad de Policía Nacional se personó en el Parador de Teruel o no?», inquiere Azcón.