Barrabés pide archivar la causa porque sus reuniones en la Moncloa con Begoña Gómez no sirvieron para facilitarle contratos
MADRID / COLPISA
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La defensa del empresario sostiene que el juez basa su decisión en «conjeturas» y recuerda que la Fiscalía Europea investiga ya las adjudicaciones de Red.es vinculadas al caso11 may 2026 . Actualizado a las 12:11 h.
El empresario Juan Carlos Barrabés ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que revoque la decisión del juez Juan Carlos Peinado de continuar el procedimiento contra él y que acuerde el archivo de la causa#