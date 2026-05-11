Barrabés pide archivar la causa porque sus reuniones en la Moncloa con Begoña Gómez no sirvieron para facilitarle contratos

Melchor Saiz Pardo / M. Balín MADRID / COLPISA

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El empresario Juan Carlos Barrabés, investigado por el caso de Begoña Gómez.
El empresario Juan Carlos Barrabés, investigado por el caso de Begoña Gómez.

La defensa del empresario sostiene que el juez basa su decisión en «conjeturas» y recuerda que la Fiscalía Europea investiga ya las adjudicaciones de Red.es vinculadas al caso

11 may 2026 . Actualizado a las 12:11 h.

El empresario Juan Carlos Barrabés ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que revoque la decisión del juez Juan Carlos Peinado de continuar el procedimiento contra él y que acuerde el archivo de la causa

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