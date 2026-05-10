Sumar se aferra a una renegociación imposible con Junts para salvar el decreto de los alquileres

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, compareciendo en una imagen de archivo Eduardo Parra | EUROPAPRESS

Sumar presume desde el inicio de la legislatura de ser la «brújula ética y moral» del Gobierno. Como sucedía en tiempos en los que Unidas Podemos era el socio minoritario del Ejecutivo, los magentas se arrogaban hasta ahora la potestad de «arrastrar» al PSOE a posiciones más sociales en cada ley que negocian con su socio de coalición. Ese fue el mismo verbo que usaron el 20 de marzo, cuando se aprobó el real decreto de la prórroga de los alquileres, que celebraron como una victoria política de primer nivel después de protagonizar un choque inédito al amagar con plantarse a las puertas de la reunión del Consejo de Ministros. Un mes más tarde, cuando el Congreso tumbó, con los votos de Junts, PP y Vox, la convalidación de esta iniciativa, insistieron en que, pese a la derrota, habían logrado «poner en el foco» la cuestión de la vivienda. Sin embargo, la realidad es que algo se había quebrado en la coalición: la capacidad de presión que los de Yolanda Díaz tienen sobre Pedro Sánchez.

Con una influencia cada vez más limitada sobre el presidente, el PSOE se resiste, por ahora, a aceptar la tramitación de un nuevo real decreto para no repetir una fórmula que creen fracasada. Los socialistas, que aún no ven agua en la piscina, son partidarios, en cambio, de introducir estas medidas a través de una enmienda en la ponencia de la proposición de ley de alquileres temporales. El problema de esta vía es que se encuentra actualmente en trámite parlamentario tras ser tomada en consideración en diciembre del 2024. Está varada después de que Junts rompiera cualquier puente con la Moncloa a finales del año pasado y anunciara su oposición frontal a cualquier medida impulsada por las formaciones del Ejecutivo que no crea «beneficiosa» para Cataluña. Lejos de contar con el socio mayoritario de la coalición, Sumar ya se conforma, incluso, con que el PSOE «no ponga trabas» a la negociación con el resto de grupos parlamentarios. El portavoz de Vivienda del grupo parlamentario magenta en el Congreso, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, pidió el martes pasado a los socialistas aceptar las ayudas fiscales que pide Junts, entre ellas, rebajas al alquiler para inquilinos con rentas inferiores a 33.007,20 euros y que se apruebe un IVA franquiciado para los autónomos con una exención para los que facturen menos de 85.000 euros anuales. Pero ambas cuestiones dependen de ministerios controlados por los socialistas, y estos no tienen prisa para dar luz verde a ambas.

En este tira y afloja y cuando la campaña electoral en Andalucía entra en su recta final -los comicios se celebran este domingo-, los partidos que forman parte del grupo parlamentario de Sumar intentan marcar distancias con el PSOE. Buscan blindarse, principalmente, de lo que consideran un intento de Sánchez de crecer por su izquierda para ganar ventaja de cara a las próximas generales que, salvo giro de guion, están previstas para el 2027.

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Desde que el curso político regresó en septiembre del año pasado, el presidente se ha afanado en reforzar su perfil internacional, generando pulsos sonados con Donald Trump o Israel que han tenido como telón de fondo a Venezuela, Irán o Gaza. Esta posición ha opacado, en muchos casos, a las formaciones situadas a su izquierda, desde Podemos a Izquierda Unida, especialmente en cuestiones como la negativa a que Estados Unidos usara las bases de Rota y Morón o las amenazas de Washington con sacar a España de la OTAN que especialmente los morados ondeaban frente a un Gobierno al que calificaban de «señores de la guerra».

Desde Más Madrid, los Comunes o Izquierda Unida, que ya han puesto en marcha la plataforma Un paso al frente en pos de la unidad electoral del espacio, ponen el acento, en cambio, en señalar a un PSOE «timorato» en lo social. Consideran a su socio de Ejecutivo «progre en campaña y tembloroso el resto del tiempo», especialmente en la cuestión de vivienda, central en esta legislatura.

La jornada laboral

De hecho, los puntos estrella del programa común de Gobierno y que Yolanda Díaz se ha afanado en defender a lo largo de la legislatura, han ido quedando sepultados por el camino, bien sea por el desinterés del PSOE o por la imposibilidad de contar con una mayoría parlamentaria para hacerlos realidad. Entre ellas, fue especialmente sangrante para Sumar la reducción de la semana laboral a 37,5 horas, que tras meses de negociaciones con patronal y sindicatos chocó contra el muro del Congreso en septiembre del 2025 -Junts, PP y Vox votaron en contra-. La vicepresidenta segunda llegó a denunciar «zancadillas» por parte de los socialistas con esta cuestión. Pero no de los momentos de mayor tensión política, y que aún no ha sanado, ocurrió a finales del 2025. La líder gallega reclamó públicamente una «remodelación profunda» del Gobierno para recuperar la iniciativa y señaló a los ministerios socialistas. Aunque fue criticada por sectores de su coalición por no haber informado de antemano de esta ofensiva -especialmente desde Izquierda Unida-, Sumar puso en bloque el foco en la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, la misma a la que ahora reclaman «más implicación» en la negociación del nuevo real decreto.