Sánchez ignora las encuestas e insiste en que «hay partido el 17» en Andalucía

Pedro Sánchez y María Jesús Montero, durante el mitin de La Línea de la Concepción. Nono Rico / Europa Press | EUROPAPRESS

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pasó de puntillas por las encuestas que auguran que su formación perderá representación y apoyos y ha incidido este domingo en defender que «hay partido» de cara a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, y ha augurado que su formación va a «ganar» en estos comicios de la mano de su candidata a la Junta, María Jesús Montero, para lo que ha apelado a la «movilización» y a concentrar el voto «de izquierda» en torno a la papeleta socialista.

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Son mensajes que el líder socialista ha trasladado a una semana justo de las elecciones andaluzas, y en el marco de un mitin que ha compartido junto a María Jesús Montero en el Palacio de Exposiciones y Congresos de La Línea de la Concepción (Cádiz), ante un aforo de unas 1.200 personas.

En presencia también, entre otros, de la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, y del secretario provincial del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, el presidente ha defendido que su Gobierno «ha cumplido» con Andalucía en estos años, aumentando «en más de un 50% los recursos económicos transferidos a la Junta de Andalucía para todas las políticas públicas, también singularmente con la sanidad pública».

Sin embargo, Sánchez ha criticado que el Gobierno del PP-A de Juanma Moreno ha destinado «4.000 millones de euros a la sanidad privada», así como «ha dejado sin ejecutar 1.600 millones de euros para construir, como mínimo, 10.000 viviendas protegidas para los jóvenes».

«Nunca en la historia la Junta de Andalucía tuvo tantos recursos, y nunca en la historia la Junta de Andalucía ha hecho tanto daño a lo público», ha aseverado en ese punto el líder socialista para agregar que «por eso hay que votar a María Jesús Montero el próximo 17 de mayo» y al PSOE-A, «para defender lo público».

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Tras insistir en advertir de que «privatizar la sanidad se puede hacer con gritos, como hace (Isabel Díaz) Ayuso, o a la chita callando, como hace Moreno Bonilla», Pedro Sánchez ha defendido que «si hay una persona entre todos los candidatos» que se presentan a estas elecciones que puede «resolver el lío» en el que, según ha añadido, Moreno y su Gobierno «han metido a la sanidad pública en Andalucía, es María Jesús Montero».

«Hay partido, vamos a sudar la camiseta, y vamos a ganar», ha augurado Pedro Sánchez, que para la victoria del PSOE-A ha apelado a «la movilización», y ha animado a los andaluces que votan a su partido ante unas elecciones generales, a que hagan lo mismo en los próximos comicios autonómicos, desde la premisa de que el Gobierno central necesita «aliados institucionales» para llegar «antes a resolver los problemas y más lejos».

«Necesitamos que en el Gobierno de la Junta de Andalucía haya alguien que se sume al Gobierno de España para aplicar la Ley de Vivienda allí donde hay zonas tensionadas y aumenta el precio de la vivienda», y que destine los recursos que recibe de la administración central a «proteger a la gente, a reforzar la sanidad, la educación pública, la dependencia, los servicios sociales, y no a privatizar, como ha hecho Moreno Bonilla durante estos últimos años», ha apostillado.

Tras resumir que el Gobierno de España necesita «aliados institucionales» para desarrollar sus políticas dirigidas a «la mayoría de la gente, sobre todo la progresista», Pedro Sánchez ha añadido que «por eso no se puede quedar nadie en casa», y «hay argumentos de sobra para ir a votar el próximo 17 de mayo» y al PSOE-A «en masa».

Concentrar el voto

Sánchez también ha apelado a la «coherencia» del electorado de izquierdas. «Si eres de izquierdas y quieres un gobierno de izquierdas, tienes que votar a la izquierda, no puedes votar a la derecha», ha argumentado el presidente, quien, por ello, ha apostado también por la «concentración del voto» progresista y de izquierda, para que este vaya «a la candidata que puede liderar ese gobierno de izquierdas», María Jesús Montero, ha proclamado.

«Luego nos entenderemos con todas las izquierdas, pero primero» hay que «votar a aquella persona y a aquel partido que puede liderar ese gobierno», ha añadido Pedro Sánchez para concluir que «ese Gobierno de izquierdas tiene un nombre, un apellido», que es el de María Jesús Montero, y «unas siglas, que son las del Partido Socialista Obrero Español», según ha zanjado.

Por su parte, la secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha afeado este domingo al candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, que quiera «hacer caja» de «desgracias» como la muerte de dos guardias civiles en acto de servicio el pasado viernes en las costas de Huelva mientras luchaban contra el narcotráfico, y ha clamado que «basta ya de oportunismo político».

Montero ha querido «denunciar que algunos siempre intentan hacer caja con las tragedias», y en ese punto se ha referido al vídeo que el pasado viernes publicó el presidente de la Junta tras conocerse la tragedia y declararse un día de luto oficial en la comunidad autónoma andaluza.

Después de ver el vídeo, la candidata socialista ha querido decir que «basta ya de oportunismo político», de utilizar «el malestar, la desgracia para contar mentiras, para trasladar inseguridad», y aunque ha admitido que «claro» que hay que «seguir mejorando», ha reivindicado que «ha sido el Gobierno progresista de Pedro Sánchez el que ha hecho que hoy en Andalucía haya 3.500 efectivos más que en la época del PP» en el Ejecutivo, cuando «recortaron 1.500 guardias civiles y policías» en la comunidad, según ha criticado.