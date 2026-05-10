Feijoo pide apoyo para evitar a Vox en Andalucía y Sánchez dice que «hay partido»

Feijoo y Sánchez respaldando a los candidatos de sus partidos este domingo en la campaña de las andaluzas

«Aquí no venimos a celebrar nada antes de tiempo. Aquí venimos a trabajar hasta el último minuto». Esta frase pronunciada por Alberto Núñez Feijoo ante las 5.500 personas que abarrotaban el pabellón Javier Imbroda de Málaga en el acto electoral que celebró junto al candidato Juanma Moreno Bonilla define lo que se juegan los populares en Andalucía cuando la campaña llega a su recta final. Nadie duda que ganarán el 17M, pero está en juego evitar a Vox en la ecuación de la gobernabilidad, lo que no ha sucedido ni en Extremadura, ni en Aragón ni en Castilla y León.

La dirección del PP es consciente que tiene en Andalucía a uno de sus mejores candidatos. Los últimos datos de la encuesta publicada por la Fundación Centra, el CIS de esta comunidad, revelan que Moreno transmite tranquilidad o confianza al 50 % del electorado. En cambio, su principal contrincante, la socialista María Jesús Montero transmite rechazo al 56, 1% de los encuestados. Por ello Feijoo pidió ayer en Málaga convertir «las ganas, la ilusión y el cariño» en votos. El líder del PP sacó pecho por Moreno Bonilla «el menor presidente en la historia de la Junta de Andalucía» llegó a decir. «Es una persona serena, de palabra y decente» que «no gobierna contra nadie» y «no necesita dividir para ganar». Feijoo insistió en que el próximo 17M habrá que elegir ente la «trama que lideraba Sánchez» y que «vigilaba» la candidata socialista, María Jesús Montero, o el «equipazo que forma Juanma Moreno y el pueblo andaluz».

Campaña tras el duelo

La campaña electoral se vio alterada por la muerte de dos guardias civiles cuando perseguían a una narcolancha en Huelva. El sábado, el PP y el PSOE suspendían sus actos. Feijoo y Moreno asistieron al funeral por las víctimas, al que asistió la candidata socialista, María Jesús Montero, pero no el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Han pasado 48 horas desde la muerte de estos dos guardias civiles y dos años desde la muerte de otros dos en Barbate y nadie del Gobierno ha perdido perdón», criticó Feijoo en su intervención en Málaga. Por su parte, Juanma Moreno censuró que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no acudiera el sábado al sepelio y reclamó a Feijoo que cuando sea presidente del Gobierno promueva un endurecimiento de las penas que se aplican actualmente a los narcotraficantes.

Mitin en Cádiz

«Tengo que denunciar que algunos siempre intentan hacer caja con las tragedias», respondía desde Cádiz la candidata socialista, la exministra Montero, que estuvo de nuevo arropada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El acto, como el de los populares, comenzó con un minuto de silencio por las víctimas. Luego Sánchez, que recordó a los fallecidos y envió un abrazo a sus familias, entró en materia. Los socialistas son conscientes de que enfrentan al peor de los escenarios. Todas las encuestas publicadas apuntan a que podrían estar por debajo de los 30 diputados que logró en los anteriores comicios Juan Espadas, en lo que es el peor resultado del PSOE en Andalucía en la historia. A pesar de ello, Sánchez intentó insuflar ánimos y apeló a la movilización para intentar concentrar el voto «de izquierda» en torno a la papeleta socialista. Si esto ocurre, «hay partido», dijo el secretario general del PSOE ante las 1.200 personas que asistieron al mitin gaditano. «Luego nos entenderemos con todas las izquierdas, pero primero hay que votar a aquella persona y a aquel partido que puede liderar ese Gobierno», insistió Sánchez.

Tras agradecer la solidaridad de los canarios con los pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, y defender la actuación del Ejecutivo en la crisis, Sánchez cargó contra Ayuso y envió «un abrazo al pueblo mexicano», tras el «espectáculo» que en su opinión se convirtió el viaje de la presidenta madrileña a ese país.