Fallece el alcalde de Murcia, José Ballesta, a los 67 años

Fotografía de archivo tomada en abril del alcalde de Murcia, José Ballesta, que falleció a consecuencia de un cáncer Marcial Guillén | EFE

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha fallecido este domingo a los 67 años a consecuencia de un cáncer, y el ayuntamiento decretó tres días de luto en señal de duelo, según informó este domingo la corporación municipal.

En un comunicado, el consistorio murciano expresa su «profundo pesar por el fallecimiento de su alcalde tras una vida marcada por una vocación de servicio público ejemplar y una entrega permanente a Murcia y a los murcianos». «Nuestra ciudad acaba de perder a su alcalde. Pero también a una persona que dedicó su vida al servicio público, al trabajo constante y al compromiso con sus vecinos», afirman en el comunicado.

José Ballesta llevaba dos años en tratamiento contra un cáncer de colon, si bien ha mantenido su actividad hasta hace apenas unos días. Su último acto público fue el 30 de abril, cuando presidió un pleno en el consistorio. Ballesta fue alcalde de Murcia entre el 2015 y el 2021. Se volvió a presentar en las municipales de mayo del 2023 y logró la mayoría absoluta.

Nacido en Murcia el 19 de julio de 1958, el alcalde era doctor en Medicina y Cirugía, así como catedrático de Biología Celular por la Universidad de Murcia, de la que fue rector desde 1998 hasta el 2006. Un año después, llegó a la política de la mano del expresidente popular Ramón Luis Valcárcel, que lo designó consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, primero, y de Universidades, Empresa e Investigación después. Fue también portavoz del Gobierno regional.