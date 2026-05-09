El PSOE llega al ecuador de la campaña del 17M con el apoyo a Montero a la baja

La candidata socialista a las elecciones andaluzas, María Jesús Montero, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. José Manuel Vidal | EFE

A una semana de las elecciones en Andalucía y tras un aluvión de actos de campaña, las expectativas del PSOE siguen bajas. La exvicepresidenta primera siempre ha sabido que ganar no estaba a su alcance. Pero si Pedro Sánchez dio el paso de prescindir de quien ha sido su mano derecha y la mujer sobre la que pivotaba la acción del Gobierno fue para evitar un hundimiento en una comunidad autónoma clave para su partido por extensión y población. Y tampoco ese objetivo parece ir a cumplirse . «A día de hoy todo se reduce a ver si ellos [el PP] tienen mayoría absoluta o no y si nosotros sacamos más o menos de 30 escaños», resume un dirigente socialista con larga experiencia en la política andaluza.

El partido ha echado el resto en términos de movilización nacional. Sánchez ha participado ya en varios mítines y seguirá haciéndolo hasta el cierre. Zapatero ha recorrido la comunidad de punta a punta. Por las ocho provincias andaluzas han pasado también ministros como Félix Bolaños, Carlos Cuerpo, Margarita Robles o Luis Planas -el único andaluz del Gobierno y el que más ha acompañado a Montero sobre el escenario-, junto a dirigentes federales como Patxi López, Pilar Bernabé o Rebeca Torró. Todo ese despliegue, sin embargo, no ha conseguido, al menos por ahora, mover la aguja hacia donde se pretendía.

La arquitectura de la campaña se diseñó con una idea: movilizar al medio millón de andaluces que en el 2023 votó a Pedro Sánchez en las generales pero no acudió a las urnas en las autonómicas del año anterior. «¡Necesito aliados institucionales!», ha clamado el presidente en algunos mítines. Los datos del sondeo preelectoral del Centro de Estudios Andaluces publicado esta semana resultan, no obstante, poco halagüeños. Entre quienes no votaron en el 2022, más del 76 % sigue la campaña con poco o ningún interés. Y entre los que sí tienen intención de acudir el 17-M, el PP los capta en mayor proporción que el PSOE: 17,7 % frente a 7,6 %. El 27,2 % de ese colectivo directamente dice que no votará.

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El CIS preelectoral, para el que se contó con una amplísima y poco habitual muestra de 8.000 entrevistas, también resulta ilustrativo de las dificultades con las que se están topando los socialistas para acortar esa acusada brecha. Sus estimaciones indican que si Pedro Sánchez llamara a las urnas obtendría en Andalucía un 28,7 % del voto. Para estas autonómicas, calcula al PSOE-A un 22,1 %. Un diferencial de más de seis puntos aplicado a un censo de 6,8 millones de votantes.

El juicio del caso Koldo, que concluyó en plena campaña, ha tenido una incidencia menor de la que algunos temían en el partido. «Llueve sobre mojado», dice un miembro de la ejecutiva. «Eso está llegando poco. El desgaste ya estaba hecho». Añade, sin embargo, un matiz: la sentencia sí podría tener mayor impacto cuando se produzca. Pero eso no será antes del 17M. Por ahora, el caso no abre heridas nuevas pero tampoco ayuda al único propósito que el PSOE considera imprescindible: que sus votantes vayan a votar. Y lo mismo puede decirse de la crisis del hantavirus.

En Ferraz, en todo caso, insisten en mantener la moral alta. Fuentes de la dirección federal aseguran que sus estimaciones internas muestran una subida diaria del PSOE y una bajada del PP. «A nosotros las campañas nos van siempre bien; los datos marcan una movilización del electorado socialista desde el inicio de la campaña y quedan muchos días que a Moreno se le van a hacer eternos», afirman. Se aferran, además, a que al popular «le fue muy mal» en el primero de los dos debates electorales, el celebrado el pasado lunes en RTVE. «Ganó el bloque de la izquierda y emergió la alternativa liderada por el PSOE», dicen.

Así y todo, el mensaje de optimismo se vuelve titubeante ante la pregunta de si Montero -que ha centrado su mensaje en la defensa de lo público - logrará mejorar el resultado obtenido por Juan Espadas en el 2022 o perforará el suelo histórico de un partido que no hace tanto era hegemónico en Andalucía.

Tómbola de propuestas

Nadie culpa directamente de la situación a la exministra de Hacienda, a sus discursos o su tómbola de propuestas: prohibir las listas de espera en la sanidad pública por ley; «adelantar» a los jóvenes el 20 % de la entrada de su primera vivienda o cheques de hasta 350 euros para que familias hagan frente a la crisis energética. Si acaso se lamentan de que «va tarde», pero en el partido hay conciencia de que era la única capaz de cohesionar a la formación en su tránsito por el desierto. «La cuestión, además de la baja participación habitual, es que Moreno está muy fuerte y hasta que no decaiga, poco se podrá hacer, pero con cualquier otro candidato que no fuera Montero sería aún peor», apunta el citado cargo andaluz. Es un diagnóstico que encaja con el que ofrece el director de Ipsos en España, Paco Camas, quien sostiene que en Andalucía no hay pulsión de cambio sino un clima de continuidad y que para romperlo haría falta un evento extraordinario que no se ha producido. Los datos de valoración del CENTRA apuntan en la misma dirección: Montero genera rechazo en el 56,1 % de los encuestados y entusiasmo solo en el 24,9 %. Moreno, en cambio, transmite tranquilidad o confianza al 50%.

Queda el debate de Canal Sur de este lunes y una semana hasta la cita con las urnas que el PSOE se mira con una mezcla de esperanza contenida y resignación pragmática. «Vamos a ver la última semana», dicen. Es, a estas alturas, la frase que mejor define el estado de ánimo del partido.