Huelva despide a los dos guardias civiles muertos en la persecución de una narcolancha

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El funeral por los dos guardias civiles fallecidos persiguiendo a una narcolancha se ha celebrado este sábado en la Iglesia de la Concepción de Huelva, con la presencia de autoridades del Estado y de la Junta de Andalucía. Los féretros de los dos agentes han sido recibidos con aplausos y el himno nacional a su llegada al templo, poco después de que cerrara la capilla ardiente que, durante dos horas, ha estado instalada en una sala de la Comandancia de este cuerpo en Huelva capital.

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Uno de los fallecidos es el capitán Jerónimo J.M., nacido en Villanueva del Rosario (Málaga), que ingresó en la Guardia Civil en 1994. Estuvo destinado en Guipúzcoa entre 1999 y el 2005, ocupando las posiciones de guardia civil, cabo y sargento, antes de ir destinado a la Comandancia de Málaga, ya como alférez, en el año 2005.

El otro fallecido en la persecución es Germán P.G., nacido en Teruel, que ingresó en la Guardia Civil en 1989. Después de un primer destino en la provincia de Tarragona, ingresó en el Servicio Marítimo en el año 1992, por lo que llevaba casi 34 años de servicio en esta especialidad. Estuvo destinado en el Servicio Marítimo de Algeciras y Almería hasta pasar al de Huelva, en 1994, donde se encontraba destinado en la actualidad.

A los actos han asistido, entre otros, el presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y autoridades del Gobierno central como la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. También han estado presentes el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández; y las subdelegadas del Gobierno en Huelva y Cádiz, María José Rico y Blanca Flores, además de la candidata socialista a la Junta, María Jesús Montero, acompañada de otros responsables de su partido.

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Asimismo han asistido la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, el presidente del PP onubense, Manuel Andrés González, y el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, entre otros cargos de su partido.

A la capilla ardiente han asistido, además, componentes de distintos cuerpos de seguridad y militares, como efectivos de Bomberos de Huelva, de la Guardia Nacional Republicana de Portugal y la Armada Española.

A la llegada a la iglesia de la Concepción, además de las autoridades y compañeros de las víctimas, en torno a unos 200 vecinos de la capital han recibido a los féretros con aplausos, y, a los sones del himno nacional y a hombros de los agentes, han entrado en la iglesia.

Tristeza de Moreno Bonilla

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha mostrado su tristeza por la muerte de los dos guardias civiles en Huelva tras acudir a la capilla ardiente en la Comandancia de la Guardia Civil, al tiempo que ha asegurado que confía en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado porque «esta batalla contra el narcotráfico la vamos a ganar».

En declaraciones a la salida de la capilla, antes de asistir a la misa funeral en la parroquia de la Purísima Concepción, ha señalado que «con el esfuerzo de la sociedad y el impulso de la Guardia Civil y la Policía Nacional se logrará vencer esta lucha». En este contexto, ha recordado a los dos agentes como «grandes servidores públicos» que han fallecido el pasado viernes en acto de servicio durante la persecución del narcotráfico, toda vez que ha subrayado que «es doloroso ver a familias como las que yo he visto ahora completamente rota».

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«El narcotráfico se ha convertido en un gravísimo problema para Andalucía y para España, un problema que ya se ha cobrado vidas a lo largo de los últimos 13 años», ha recalcado, al tiempo que ha advertido de que «no puede volver a repetirse una situación como la vivida hace dos años en Barbate», cuando fallecieron los agentes Miguel Ángel González y David Pérez en una operación contra el narcotráfico.

En este contexto, ha señalado que «toca dar cariño y nuestro respaldo a la familia, a los amigos de la familia y, por supuesto, a toda la Guardia Civil y a la Policía Nacional, que realizan una labor encomiable en Andalucía».

Críticas del sindicato Jucil

La Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) considera una «aberración» que la de los guardias civiles no sea una profesión de riesgo, y ha pedido más apoyo para los agentes como garantes de la seguridad. El portavoz en Cádiz de Jucil, Agustín Domínguez, ha lamentado que «no puede ser que, mientras el Gobierno sigue diciendo lo bien que lo está haciendo en el narcotráfico, sigan muriendo guardias civiles».

«Se siguen perdiendo hombres con esta valía mientras el Gobierno no hace nada por ellos», ha dicho, y ha pedido que «si tanto quieren cuidar lo público, empiecen por los cuerpos y fuerzas de seguridad, que somos los garantes de la seguridad en España».

Ha lamentado también que uno de los agentes fallecidos, Germán P.G., nacido en Teruel, perdió a su hijo hace poco, y su esposa a su padre, y ha concretado que las familias están «destrozadas con lo que ha pasado».