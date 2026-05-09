Asesina a su pareja, de 22 años, en Madrid

Imagen de archivo de la Policía Nacional. EMERGENCIAS MADRID | EUROPAPRESS

Agentes de la Policía Nacional detuvieron hoy a un hombre por su presunta autoría en la muerte de su pareja ocurrida en el distrito madrileño de Carabanchel, según datos policiales. El suceso está siendo investigado como un posible nuevo caso de violencia de género.

Los hechos se produjeron sobre las 7.30 horas de la madrugada del sábado. En ese momento, los agentes recibieron un aviso en el que alertaban del hallazgo de una mujer inconsciente y tendida en la vía pública con un fuerte golpe en la cabeza, entre un gran charco de sangre. Cuando los miembros del Grupo de Atención al Ciudadano llegaron al lugar de los hechos y trataron de asistir a la víctima, esta ya no daba señales de seguir con vida, por lo que los servicios sanitarios acabaron por constatar su su fallecimiento. La policía localizó poco después en el domicilio donde residía la víctima —próximo a donde fue hallada— a un hombre, de 24 años, que fue detenido como presunto autor de un delito de homicidio. La mujer fallecida es una joven de 22 años.

La principal hipótesis que se baraja es que el hombre, tras discutir con su pareja, acabó con su vida arrojándola desde un cuarto piso, en la vivienda en la que residían. Un vecino del inmueble fue el que alertó a la Policía Nacional después de escuchar un fuerte golpe y localizar el cuerpo de la mujer, de nacionalidad española, tirado en la calle.

Una veintena de crímenes

Si finalmente se confirma que se trata de un nuevo caso de violencia de género, el número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas ascendería hasta la veintena en lo que va de año y hasta las 1.361 desde el 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.