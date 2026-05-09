Antonio Balas: el estratega metódico de la UCO contra corrupción

Javier Romero Doniz
Javier Romero VIGO / LA VOZ

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El teniente coronel Antonio Balas, a la derecha de uniforme, en un acto celebrado en Madrid en el 2019
El teniente coronel Antonio Balas, a la derecha de uniforme, en un acto celebrado en Madrid en el 2019 Víctor Lerena

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10 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Antonio Balas y nueve compañeros a su cargo testificaron durante 12 horas en el Tribunal Supremo sin dejar un solo flanco al descubierto sobre la investigación de la llamada trama de las mascarillas. Las declaraciones

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