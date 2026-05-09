Antonio Balas: el estratega metódico de la UCO contra corrupción
VIGO / LA VOZ
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
El responsable del departamento de Delincuencia Económica de la unidad de élite de la Guardia Civil dejará la unidad en verano al ascender a coronel tras una década aplicando su método de éxito10 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Antonio Balas y nueve compañeros a su cargo testificaron durante 12 horas en el Tribunal Supremo sin dejar un solo flanco al descubierto sobre la investigación de la llamada trama de las mascarillas. Las declaraciones#