El Supremo estudia el miércoles si detiene la regulación de migrantes

Sede del Tribunal Supremo en Madrid ALBERTO ORTEGA / EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

El panorama de la regularización extraordinaria de migrantes en España atraviesa otro momento de incertidumbre: el Tribunal Supremo estudiará el próximo miércoles la solicitud de suspensión cautelar presentada por la asociación Hazte Oír. La organización recurrente considera que el Real Decreto aprobado por el Gobierno no solo sobrepasa las competencias legales, sino que modifica de manera estructural la política migratoria del Estado, lo que afecta a los «principios democráticos» y al «marco de protección familiar».

Así las cosas, la Abogacía del Estado deberá defender la legalidad de un proceso que ya otorga derechos sustanciales —como permisos de residencia, trabajo y acceso a prestaciones—, además de la paralización de órdenes de expulsión que ya eran firmes.

Junto a la falta de medios para la gestión de las solicitudes comienzan a aflorar otras cuestiones. La aplicación práctica de la norma está resultando, en palabras de algunos expertos, un «contrasentido» jurídico y funcional. Así, despachos especializados como Legalteam denuncian que el sistema está colapsado: las admisiones a trámite apenas alcanzan el 0,1 % del total de las solicitudes presentadas y se están incumpliendo los plazos legales de quince días para la resolución. El problema más crítico reside en la afiliación a la Seguridad Social; aunque el Gobierno asegura que el trámite permite trabajar de forma inmediata, la realidad administrativa es que los solicitantes no están recibiendo su número de afiliación de oficio, lo que les impide ser contratados legalmente.

A contra reloj

A esto se suma un desorden en el registro de expedientes que no respeta el orden de presentación, dejando a miles de familias en un limbo legal. Esta combinación de problemas burocráticos y el temor a que el Supremo paralice el decreto el día 13 ha desatado más inquietudes entre los afectados y las organizaciones que les ayudan, que están trabajando en turnos de 24 horas para intentar presentar el mayor número de expedientes cuanto antes por si hay una suspensión.