Sheinbaum critica a Ayuso al decir que es de «trasnochados» homenajear a Hernán Cortés

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. CONTACTO vía Europa Press | EUROPAPRESS

Ha calado en la clase política mexicana la visita de Ayuso: la derecha busca legitimidad en su figura y le otorga reconocimientos, mientras que el oficialismo de izquierda rechaza su discurso de raíz. Con cada jornada que transcurre en el país, surgen nuevas polémicas y episodios de claroscuros. La líder de la Comunidad de Madrid dejó de lado las alusiones e indirectas y se dirigió a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante la entrega de las llaves de la ciudad en Aguascalientes. Afirmó que la representante del Estado mexicano aprovecha su presencia para «dividir y enfrentar», aunque Ayuso nunca la había mencionado por su nombre, pese a que hace unos meses calificó a su gobierno de «narcoestado» y «dictadura de ultraizquierda». Aclaró, no obstante, que respeta el consenso popular que llevó a Sheinbaum a Palacio Nacional.

La mañana del miércoles, la gobernante mexicana arremetió sin tapujos contra la visita y contra quienes la invitaron a México. Subrayó que existe una alianza entre la derecha internacional —de la que Ayuso es representante— y «la derecha mexicana», empeñada en desestabilizar su proyecto. Tildó de «trasnochados» a quienes buscan legitimidad en personas que «adoran a Hernán Cortés».

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Ayuso reivindica el respeto

La mandataria madrileña resintió las palabras y señaló la falta aparente de hospitalidad que ha percibido por parte del oficialismo. «Se puede estar o no de acuerdo con las ideas que defiende cada uno, pero el respeto, la amabilidad y el saber ser hospitalario están por encima de todo», expresó Ayuso. Reiteró, además, que su postura no es personal contra el gobierno de México, sino que el debate se centra en las ideas.

Críticas en el aeropuerto

Nada más poner un pie en el aeropuerto de Aguascalientes, Ayuso fue interpelada por la diputada federal Anayeli Muñoz, integrante de la bancada del partido progresista Movimiento Ciudadano. A regañadientes, la mandataria madrileña escuchó a la legisladora mexicana durante unos breves segundos, en los que esta le reprochó los motivos del viaje y le pidió que reconociera los abusos de la Conquista en lugar de reivindicar a Cortés. «Presidenta, la verdad yo no estoy de acuerdo con el reconocimiento que le van a entregar; yo sé que no es su culpa, se lo digo con mucho respeto. Hay algunas expresiones que usted ha vertido contra los mexicanos con las que no coincido». Ayuso cuestionó si en algún momento había faltado el respeto al pueblo mexicano, a lo que Muñoz le aclaró que sus declaraciones sobre la Conquista no habían sido bien recibidas. «México se escribe con equis, porque hemos visto que usted lo escribe con jota», remató la conversación la diputada mexicana.

No fue el único episodio de discordia. Ya en las calles de la capital hidrocálida, Ayuso fue recibida con la consigna de «no eres bienvenida» por manifestantes que la aguardaban. Más tarde, la regidora de Morena Martha Márquez irrumpió en el acto de entrega de llaves con una pancarta que mostraba el lema «No tenemos agua»; fue abucheada y la comitiva española intentó retirarla del estrado.