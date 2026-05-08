PP y PSOE suspenden sus campañas tras la muerte de los dos guardias civiles

El presidente del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, interviene en Cádiz en el ciclo electoral organizado por Europa Press Andalucía con motivo de los comicios autonómicos del próximo 17 de mayo. Francisco J. Olmo | EUROPAPRESS

La trágica muerte de dos guardias civiles en una operación contra el narcotráfico trastocó el transcurso de la campaña electoral en Andalucía. Los principales candidatos mostraron su pésame por los fallecidos. Juanma Moreno Bonilla canceló su agenda del viernes y del sábado. En un comunicado, el PP andaluz anunció la suspensión de «todos los actos y la agenda de campaña previstos para este viernes y sábado en las ocho provincias andaluzas en señal de duelo por la muerte de dos guardias civiles fallecidos en acto de servicio en la provincia de Huelva, así como en muestra de respeto y apoyo a sus familias». Moreno, además, aseguró que el Estado debe proporcionar «más medios» para luchar contra el narcotráfico.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostró su pesar por lo sucedido en su cuenta de X: «Todo mi cariño y apoyo a los familiares, compañeros y seres queridos en estos momentos tan duros [...] Quiero agradecer el servicio, la valentía y el compromiso de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». La que ha sido durante años su mano derecha en el Gobierno y hoy candidata socialista en las elecciones andaluzas, María Jesús Montero, aseguró que los agentes de la Guardia Civil «realizan un servicio público admirable» «Estamos con ellos», remarcó Montero, que mandó su pésame y apoyo a las familia de Germán, uno de los guardias civiles fallecidos en aguas onubenses. El PSOE andaluz también canceló horas después de conocerse la tragedia sus actos tanto de este viernes como del sábado.

Pie de foto. Firma Pie de foto. El ayuntamiento de Montilla (Huelva) guarda dos minutos de silencio en memoria de los agentes de la Guardia Civil fallecidos durante una persecución a una narcolancha Europa Press

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía y candidato de la formación ultraconservadora, Manuel Gavira, mostró sus condolencias y criticó al Gobierno central: «Años de negligencia, falta de medios y permisividad han dejado vía libre a las mafias que hoy actúan con una impunidad insoportable».

Reconocimiento

Por su parte, el aspirante a la presidencia de la Junta de Por Andalucía, Antonio Maíllo, aseguró que desde su coalición lamentan «profundamente el fallecimiento de un guardia civil en acto de servicio persiguiendo esa lacra delictiva del narcotráfico».

El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, lamentó el fallecimiento de los dos agentes del instituto armado, y aseguró que deberían erradicarse todos los accidentes laborales mortales. «Lamentamos la muerte de los dos guardias civiles en Huelva. Perseguir el narcotráfico no debería costar vidas. «Damos nuestro más sentido pésame a sus familiares. Ningún trabajador debería perder su vida en su puesto de trabajo. Son muchas víctimas ya en Andalucía. Según UGT, con datos actualizados este miércoles, 35 personas han perdido la vida durante su jornada laboral en esta comunidad en lo que va de año.

La muerte de los dos guardias civiles reabrió las heridas que dejó el fallecimiento de otros dos agentes en las aguas de Barbate (Cádiz), también durante la persecución de una narcolancha, en febrero del 2024. La asociación Nuestro Corazón Por Bandera, formada por familiares de guardias civiles, sobre todo por mujeres, y que nació tras los trágicos hechos de Barbate, ha lamentado lo sucedido en Huelva, expresando el «profundo dolor, indignación e impotencia» que sienten sus integrantes en estos momentos. «Hoy tenemos el corazón roto», expresó la asociación en un comunicado, en el que señalan que recibir noticias así supone «volver a abrir heridas que jamás terminaron de cerrar», heridas que «siguen doliendo».