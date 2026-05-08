El Partido Popular niega haberle ofrecido una colaboración a Koldo García: «Creo que es absolutamente mentira»

La bancada del Partido Popular, este jueves en el Congreso. En la segunda fila, a la derecha de la imagen, conversan la vicesecretaria de regeneración institucional, Cuca Gamarra, con el portavoz del partido y vicesecretario de cultura, Borja Sémper. Carlos Luján | EUROPAPRESS

El Partido Popular aseguró este jueves que no es cierto que un abogado, en representación de la formación conservadora, le propusiera un acuerdo de colaboración al exasesor ministerial Koldo García, principal imputado en el caso de las mascarillas que se dirime estos días en el Supremo. «Yo creo que es absolutamente mentira, y al final al señor Koldo ya lo conocemos todos», destacó la vicesecretaria de regeneración institucional del PP, Cuca Gamarra en los pasillos del Congreso.

Este miércoles, Koldo García utilizó su derecho a la última palabra para afirmar que el PP le propuso colaborar: «A mí también me ofreció el abogado del Partido Popular que colaborara, claro, mintiendo y engañando a todos los españoles. ¿Cuál es la cuestión? Yo estoy en la cárcel, lo he perdido absolutamente todo y he dicho que no voy a mentir».

El exasesor insinuó que el comisionista Víctor de Aldama, también imputado, escogió «el camino fácil». «Está viviendo a costa de todos nosotros, porque ha metido al señor Ábalos y Koldo García en la cárcel con mentiras, y esto es la realidad», destacó.

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El Gobierno sí que consideró de forma más clara que existe una colaboración directa entre Aldama y el PP. «Es evidente que están colaborando», remarcó el titular de Justicia, Félix Bolaños, después de que la acusación popular —unificada y representada por Génova en este proceso— rebajase su petición de cárcel para Aldama de siete a cinco años, una condición que, de ser definitiva, evitaría el paso por prisión del expresidente del Zamora.

Este jueves, la portavoz del PP en la Cámara Baja, Ester Muñoz, exigió a Sánchez que dimita en el caso de que Ábalos sea condenado. Según explicó la política popular, el propio PSOE le pidió al exministro que renunciara al acta cuando fue detenido Koldo García. «Sabemos que Ábalos no está investigado, ni señalado, ni imputado. [...] Consideramos que existe una responsabilidad política», explicó entonces el PSOE.