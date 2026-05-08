Nueva crisis entre Mossos y maestros por la infiltración de dos agentes en una asamblea sindical

Unos agentes de los Mossos efectúan un registro e identificación en el centro de Barcelona, en una imagen de archivo Quique García | EFE

Los sindicatos educativos catalanes han denunciado la infiltración de dos agentes de los Mossos d'Esquadra en una asamblea de docentes en la que se preparaban las próximas jornadas de huelga previstas en Cataluña. Un nuevo incidente que eleva, en varios grados, la tensión entre maestros y el gobierno autonómico de Salvador Illa, y que se suma a la polémica abierta por la propuesta de destinar Mossos de paisano a los institutos conflictivos.

La denuncia y la presión de los socios habituales del gobierno catalán, ERC y Comunes, han obligado a Mossos a emitir un escueto comunicado en redes, en el que aseguran que siempre llevan a cabo sus funciones «atendiendo a la legislación vigente y conforme a las competencias que tienen asignadas» al tiempo que aseguran que «trabajan para garantizar el libre derecho de reunión y manifestación, así como el resto de los derechos relacionados con este ámbito».

Unas explicaciones que no han aplacado a Esquerra, partido al que los socialistas cortejan desde hace meses para conseguir aprobar los primeros presupuestos del Gobierno de Salvador Illa. Los republicanos exigen el cese del director general de la policía autonómica, José Luis Trapero, como responsable político de estas actuaciones.

«En un país democrático, es inadmisible infiltrar a la policía en reuniones preparatorias de huelgas», ha advertido Jordi Albert, portavoz republicano en el Parlamento catalán. Albert ha tachado el hecho «de extrema gravedad» y ha advertido que el Govern «no puede coartar la acción sindical».

Tanto ERC como Junts, Comunes y la CUP reclaman además explicaciones a las consejeras de Educación, Ester Niubó, e Interior, Núria Parlon, a las que exigen que comparezcan la próxima semana en el Parlamento. Una comparecencia que ha confirmado este viernes Illa. En el transcurso de una entrevista ha asegurado desconocer la infiltración policial, pero «tengo plena confianza en la profesionalidad» de los Mossos, «y la consejera dará las explicaciones necesarias en el Parlament».

El ejecutivo catalán anunció a principios de año un «acuerdo histórico» para saldar el conflicto educativo, con una inversión de 2.000 millones de euros para mejorar sueldos y rebajar ratios de alumnos. Pero los sindicatos mayoritarios en la educación pública en Cataluña, Ustec y Aspepc, rechazaron el acuerdo, y desde entonces mantienen una guerra abierta con la Generalitat, que se niega a reabrir la negociación.

En este contexto se enmarcan las 17 jornadas de huelga convocadas por los sindicatos hasta fin de curso, elevando la tensión con el ejecutivo catalán, que confía en que los maestros entren en razón cuando vean el incremento de sueldo reflejado en sus nóminas de este mes de mayo. Este miércoles se reunieron los sindicatos educativos de Barcelona y su entorno metropolitano, y en el transcurso de la asamblea algunos profesores denunciaron la presencia de dos agentes de la policía autonómica de paisano.

Las aludidas lo negaron, afirmando que eran profesoras de un colegio de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona). Pero un miembro del equipo docente de ese centro las desmintió, ante lo que abandonaron la asamblea, siempre según el relato del sindicato CGT, que organizaba el encuentro.