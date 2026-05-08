Mueren dos agentes de la Guardia Civil durante una persecución a una narcolancha en Huelva

Narcolanchas juntas en algún punto del Estrecho, en una imagen de archivo

Nueva tragedia en la lucha contra el narco en el sur de España. Dos agentes de la Guardia Civil —un capitán y un marinero— fallecieron este viernes tras producirse una colisión entre dos patrulleras del Servicio Marítimo del instituto armado durante una persecución a una narcolancha. Como consecuencia del impacto, otros dos agentes resultaron heridos de gravedad y un tercero sufrió lesiones de carácter leve.

Según precisaron fuentes de la investigación, el incidente mortal ocurrió a unas 80 millas de la costa de Huelva, mientras las dotaciones oficiales realizaban una maniobra al límite durante la persecución a una planeadora cargada de droga frente a las costas de Punta Umbría y Mazagón. El primera agente fallecido —de nombre Germán, natural de Cartagena (Murcia) y adscrito al Servicio Marítimo de la Guardia Civil, donde había prestado servicio anteriormente en Algeciras— fue alcanzado de lleno en el impacto y murió en el acto. Posteriormente falleció el segundo funcionario, un capitán de los barcos, Jerónimo, por las graves heridas, golpes y hematomas sufridos durante el impacto.

El accidente se produjo entre la patrullera Río Antas (una velocísima nave de 13 metros que entró en servicio hace solo cinco meses y que especialista en interceptación de embarcaciones rápidas) y otra goma semirrígida del cuerpo, una de las lanchas fueraborda que la Guardia Civil reutiliza para el servicio tras ser incautadas a los narcos debido a su velocidad y maniobrabilidad.

Riesgo de hundimiento

Dada la violencia del choque entre las dos embarcaciones oficiales, la Guardia Civil tuvo que pedir ayuda a la Armada para remolcar a puerto las dos naves siniestradas ante el riesgo de hundimiento. Un helicóptero y una embarcación del Servicio Adjunto de Vigilancia Aduanera se desplazaron igualmente desde la base de Aduanas en Cádiz para socorrer a los dos navíos accidentados.

Este fallecimiento en el marco de la lucha contra las mafias del hachís y la cocaína en el suroeste peninsular no es el primero. La noche del 9 de febrero del 2024, otros dos agentes de la Guardia Civil fueron asesinados y cuatro resultaron heridos —uno de ellos de extrema gravedad— al ser arrollados intencionadamente por una narcolancha en el puerto de Barbate, en la provincia de Cádiz. Aquel incidente, además de poner de manifiesto la violencia de los pilotos y ocupantes de estas semirrígidas, marcó un punto de inflexión en las demandas de seguridad para los efectivos destinados a la interceptación de este tipo de vehículos náuticos.

Un año después, en febrero del 2025, el ocupante de una narcolancha murió al caer al agua durante otra persecución con la Guardia Civil en la desembocadura del Guadalquivir.

Se da la circunstancia de que la muerte del agente en acto de servicio se produjo en el momento exacto en el que el ministro del Interior, en la Dirección General del cuerpo, sacaba pecho de cómo la Guardia Civil había golpeado el «corazón de las rutas marinas atlánticas de la droga» que llega a Europa con la intervención, al sur de Canarias, de un buque que transportaba la cifra récord de 30 toneladas de cocaína.

Fernando Grande-Marlaska, que destacó el «salto estratégico de calado» de la respuesta policial, presentó además este viernes otro operativo internacional que ha permitido la incautación de 11 toneladas de cocaína y 8,5 de hachís.