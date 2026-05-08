Muere un guardia civil durante una persecución a una narcolancha en Huelva

Narcolanchas juntas en algún punto del Estrecho, en una imagen de archivo

Un agente de la Guardia Civil, identificado como Germán, falleció este viernes tras producirse una colisión entre dos patrulleras del servicio marítimo del instituto armado. El incidente ocurrió a unas 80 millas de la costa de Huelva mientras las dotaciones realizaban una maniobra de persecución de una narcolancha. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que, como consecuencia del impacto, otros dos agentes resultaron heridos de gravedad y un tercero sufrió lesiones de carácter leve.

La institución difundió un comunicado oficial en el que manifestó: «Lamentamos el fallecimiento en acto de servicio de nuestro compañero Germán tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva». En el mismo escrito, la Guardia Civil detalló el balance de víctimas y trasladó su apoyo a los afectados: «Durante la actuación, además del fallecido, dos componentes del cuerpo han resultado heridos graves y uno leve. Les deseamos una pronta recuperación».

El suceso se integra en un escenario de vigilancia activa en el litoral andaluz. Según los datos proporcionados por las fuentes de la investigación, el choque se produjo en alta mar durante una operativa destinada a interceptar una de las denominadas embarcaciones rápidas o go-fast, utilizadas habitualmente para el transporte de sustancias estupefacientes.

Este fallecimiento se suma a los precedentes de siniestralidad en operaciones similares dentro de la zona sur de España. En febrero del 2024, otros dos agentes de la Guardia Civil perdieron la vida y cuatro resultaron heridos, uno de ellos de extrema gravedad, al ser arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate, en la provincia de Cádiz. Aquel incidente marcó un punto de inflexión en las demandas de seguridad para los efectivos destinados a la interceptación de este tipo de vehículos náuticos.

En el ámbito institucional, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se pronunció recientemente sobre la operatividad en estas aguas. El titular de la cartera ministerial pidió «intensificar la respuesta» contra el tráfico de drogas. Esta solicitud se enmarca dentro de la nueva estrategia de drogas de la Unión Europea 2026-2030, cuyo contenido técnico afirma la necesidad de combatir específicamente el uso de las embarcaciones rápidas, las narcolanchas y los semisumergibles en las rutas de entrada a territorio europeo.

Hasta la fecha, la lucha contra el narcotráfico se mantiene extendida por toda la comunidad autónoma de Andalucía. El informe de situación del ministerio destaca que estas naves suponen un riesgo constante para las unidades marítimas debido a su velocidad y a la naturaleza de las maniobras de evasión que realizan los tripulantes para evitar las capturas en aguas territoriales e internacionales.