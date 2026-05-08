Mañueco, único candidato para la investidura en Castilla y León en una sesión todavía sin fecha

Alfonso Fernández Mañueco, durante la jornada electoral del 15M. Manuel Ángel Laya | EUROPAPRESS

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones y candidato del PP en las pasadas elecciones, Alfonso Fernández Mañueco, fue propuesto ayer como único candidato a la investidura como jefe del Ejecutivo en una sesión que aún no tiene fecha, ya que el reglamento de las Cortes no establece un plazo límite para este precepto, si bien todo apunta a que pueda llevarse a cabo entre el 23 y el 25 de junio.

«No hay fecha todavía», reconoció el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, que defendió la necesidad de ir «paso por paso» para recordar que la fecha de la sesión de investidura la tiene que fijar la Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces que no se ha convocado todavía. «Entiendo su interés pero debemos ser rigurosos en la tramitación y en los tiempos parlamentarios», respondió el presidente de las Cortes a preguntas de los periodistas respecto a la posible fecha del debate de investidura de Fernández Mañueco. Vázquez confía en que PP y Vox lleguen a un acuerdo que permita dar un «gobierno estable» a Castilla y Léon, aunque prefirió no profundizar en el contenido de ese pacto para preservar su papel institucional, y se limitó a recordar que la Mesa y la Junta de Portavoces que convoque la sesión de investidura lo serán con entre 48 y 72 horas de antelación.

La proximidad de las elecciones en Andalucía, que se celebrarán el próximo día 17, puede llevar a que los dos partidos no quieran anunciar el acuerdo que ya suscribieron en Extremadura y Aragón antes de que finalicen estos comicios. Los populares no comparten esta teoría. «Estamos en un tiempo razonable», dijo la portavoz del grupo del PP en las Cortes, Leticia García. «No importa tanto el cuándo sino el qué», dijo para zanjar la cuestión y reclamar «el tiempo que sea necesario» para llegar a un acuerdo.