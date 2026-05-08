La Fiscalía apoya un indulto parcial a García Ortiz por la «desproporción» de su condena

Álvaro García Ortiz, durante su declaración como acusado en el juicio en el Tribunal Supremo. SERGIO PÉREZ / EFE

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha remitido un escrito a la Sala Segunda del alto tribunal en el que apoya la concesión de un indulto parcial a quien fuera su máximo representante, Álvaro García Ortiz, condenado en noviembre pasado por un delito de revelación de datos reservados del empresario y comisionista Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. La medida de gracia fue pedida por varios particulares en enero pasado ante el ministerio de Justicia y esta semana el tribunal juzgador reclamó un informe al ministerio público y a la parte agraviada.

En un escrito de ocho páginas, la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde, que representó al ministerio público en el juicio y defendió la absolución del acusado, justifica su petición en que la condena a García Ortiz -dos años de inhabilitación para el empleo de fiscal general, 7.200 euros de multa y 10.000 euros de indemnización al perjudicado- «ha generado consecuencias extrapenales intensas y desproporcionadas».

La firmante aprecia que el ex fiscal general abonó el pasado mes de febrero la responsabilidad civil por los daños morales causados a González Amador por la publicación de la nota de prensa y la filtración -«por parte de García Ortiz o de su entorno», según la sentencia- del expediente del empresario y su negociación con el fiscal para evitar la entrada en prisión a cambio de reconocer un fraude tributario de 351.000 euros. También consignó en la cuenta del tribunal los 7.200 euros de multa y está a la espera de conocer las costas del proceso, que se estiman en unos 39.000 euros.

Informe de la teniente fiscal

Del mismo modo, Sánchez Conde pone de manifiesto que el indulto parcial no equivaldría a desconocer la sentencia ni pretende revisar los hechos que se han considerado acreditados ni su calificación jurídica, ya que su solicitud solo se encamina a tomar en consideración si la ejecución íntegra de la pena -dos años de inhabilitación para el empleo de fiscal general, hasta diciembre del 2027- es o no desproporcionada.

Por todo ello, «resulta necesaria, proporcionada y útil desde la perspectiva de la justicia, la equidad y la utilidad pública, en un supuesto que viene adornado por elementos singulares: la condición institucional del penado, la inexistencia de antecedentes penales, que en los hechos hubo total ausencia de beneficio personal patrimonial, que la causa tuvo una repercusión pública extraordinaria e incidencia desorbitada sobre la reputación, carrera profesional y posición institucional del penado»

Falsas imputaciones

La teniente fiscal destaca que no puede desconocerse que la actuación del penado tuvo como finalidad preservar el buen nombre de la institución por él presidida «ante los ataques que cuestionaban el quehacer profesional de los fiscales en un asunto de enorme interés mediático e incluso su propia actuación al imputársele falsamente (en referencia al jefe de Gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez), y así está reconocido, un comportamiento no acomodado al ordenamiento jurídico, lo que permite apuntar la dimensión institucional y constitucional del asunto».

Leer más: La fiscal general releva a la fiscal Superior de Madrid, que señaló a García Ortiz en el juicio por la filtración

Así, recuerda que el condenado asumió en todo momento la responsabilidad en la confección de la nota de prensa informativa que está en la base de su condena; ha estado siempre a disposición del tribunal, ha renunciado a su cargo al conocer el sentido del fallo y ha atendido cuantos requerimientos le han sido efectuados en la fase ejecutiva de la pena.

Pena de inhabilitación

En suma, el indulto parcial que apoya la Fiscalía del Supremo tiene efectos limitados al mantenerse la condena penal, produciendo una minoración de la duración de la pena de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado. «Dicha minoración comporta, en exclusividad, el acortamiento de los plazos para la cancelación de los antecedentes penales con las consecuencias a ello inherentes en la vida civil y desarrollo profesional», justifica Sánchez Conde.

Con estos informes sobre la mesa, el Supremo deberá fijar su posición. Esa postura no es vinculante para el Gobierno, ya que la decisión final corresponde al Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Félix Bolaños. Pero en un caso de esta carga política y judicial, cada escrito pesa. La clave está en distinguir entre indulto total e indulto parcial. El perdón total, que supondría la remisión de todas las penas pendientes, necesita el informe favorable del tribunal sentenciador. Aquí, eso significa que tendría que avalarlo el mismo órgano que condenó a García Ortiz .

El indulto parcial sí tendría más recorrido incluso con un informe contrario. La ley permite perdonar solo una parte de las penas impuestas o conmutarlas por otras menos graves, como rebajar los 24 meses de inhabilitación actual a doce o seis meses.