El exsecretario de Transportes: «No hubiera nombrado a Koldo, pero no me tocaba a mí cuestionarlo»

El exsecretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, (en el centro de la imagen), en la comisión de investigación sobre el accidente de Adamuz creada en el Senado Alberto Ortega | EUROPA PRESS

Era una comisión de investigación, la del Senado de este viernes, centrada en tratar de sacar a relucir las responsabilidades políticas en el accidente de Adamuz, que se saldó con más de cuarenta muertes. Sin embargo, las preguntas formuladas por la mayor parte de los senadores, sobre todo las que provenían del PP, hacia el exsecretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, estuvieron más centradas en si conocía o desconocían los presuntos comportamientos ilícitos del exministro José Luis Ábalos y su asesor hasta el 2021, Koldo García, y sobre si las mordidas que se investiga que podrían haber cobrado a raíz de otorgar distintos contratos habrían tenido como resultado adjudicar obras de mantenimiento y renovación por debajo de lo exigible. Aunque, en un primer momento, Saura trató de dejar a un lado los casos de corrupción que rodean al que fue su jefe hasta julio del 2021, acabó reconociendo que él «no hubiese nombrado a Koldo» en un puesto de relevancia como es el ser asesor personal de un ministro, pero, al mismo tiempo, defendió que no era a quien le tocaba «cuestionarlo».

Durante su comparecencia, Saura insistió en varias ocasiones en que desconocía cualquier actividad ilícita relacionada con Koldo García, José Luis Ábalos y el empresario y presunto comisionista de la trama, Víctor de Aldama durante su etapa en el ministerio. «Claro que conozco a Koldo García, pero obviamente no sabía que podía ser el brazo ejecutor en ciertas actividades delictivas relacionadas con el ministro», afirmó, antes de repetir que «no hubiese nombrado nunca al señor Koldo» y se desvinculó de su figura al asegurar que «si no soy yo quien lo nombro, tampoco no tengo esa responsabilidad política». Frente a las críticas lanzadas por los distintos grupos políticos, el exsecretario de Estado y actual presidente de Correos reivindicó su gestión en su cargo, asegurando que durante su etapa se incrementó «la inversión en ferrocarril en más de 21.000 millones de euros», con un fuerte aumento de los recursos destinados a Cercanías, mantenimiento y red convencional, y contrapuso esos datos a lo que definió como una etapa previa de «desinversión» y «gestión nula» -refiriéndose a la etapa de gobierno del PP.

Uno de los momentos más tensos de la comparecencia llegó cuando la senadora de UPN María Mar Caballero reprochó a Saura las contradicciones entre su declaración en el Tribunal Supremo y lo que sostuvo en la comisión del caso Koldo en el Senado el pasado noviembre del 2024. El exsecretario de Estado trató de justificar, sin terminar de convencer a la dirigente navarra, por qué inicialmente negó conocer a Aldama y posteriormente , ante el alto tribunal, reconoció un encuentro en dependencias del ministerio. «Ante mi declaración en el Supremo, lógicamente revisé todo lo que había hecho y mis encuentros durante mi etapa en el ministerio. Cuando declaré ante la comisión del caso Koldo yo no sabía que ese señor (Aldama) era él», aseguró, antes de apuntar que se trató de «una reunión« que se debió a que tres personas fueron a la puerta de mi despacho a pedírmela directamente». Según relató, a una de ellas no la conocía y tampoco dejó constancia de su nombre y ya fue más tarde cuando su equipo le comentó que «podía ser el señor Aldama». Saura insistió en que «no lo conocía ni lo conozco más allá de algunos encuentros fortuitos».

Pese a que los distintos senadores buscaron vincular el accidente de Adamuz y las «deficiencias» del sistema ferroviario con los casos de corrupción que rodean a Ábalos y a su entorno, Saura intentó desviar la atención de los asuntos que ya se encuentran en sede judicial y centrar el debate del Senado en su gestión como secretario de Estado del Ministerio de Transportes. Reivindicó que, cuando llegó al ministerio, se encontró con una situación de «desinversión», con un expediente abierto por parte de la Comisión Europea en el año 2018 en el que se establecían «muchas infracciones» y con una red convencional que apenas concentraba el 23 % de la inversión ferroviaria total. Defendió que, durante su mandato, se multiplicaron los recursos destinados tanto al mantenimiento como a Cercanías y a la red convencional, hasta alcanzar el 52 % de la inversión total, además de aumentar el gasto por kilómetro en conservación y renovación de infraestructuras. «Hoy es más seguro que hace 7 u 8 años», afirmó. «Si yo dijera que los accidentes son consecuencia de determinadas mordidas, creo que no haría ningún servicio a los ciudadanos ni al sistema del ferrocarril», sostuvo, antes de insistir en que actuó «en todo momento en defensa del interés general» en un intento por separar ambos asuntos.