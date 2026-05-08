Diario de campaña: Desembarco de ministros para reflotar a Montero
REDACCIÓN
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Hasta tres ministros y el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, coincideron en marcar a Andalucía como punto de su agenda para este viernes09 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Andalucía fue el claro denominador común en la agenda de ministros y cargos relevantes tanto del PSOE como de Sumar. El Ejecutivo gana presencia física en la comunidad más extensa del país, que acude a las#