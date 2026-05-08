Diario de campaña: Desembarco de ministros para reflotar a Montero

De izquierda a derecha, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, en el quinto Encuentro sobre Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional, celebrado este viernes en Maracena (Granada). Álex Cámara | EUROPAPRESS

Andalucía fue el claro denominador común en la agenda de ministros y cargos relevantes tanto del PSOE como de Sumar. El Ejecutivo gana presencia física en la comunidad más extensa del país, que acude a las