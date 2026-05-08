Diario de campaña: Desembarco de ministros para reflotar a Montero

La Voz REDACCIÓN

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De izquierda a derecha, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, en el quinto Encuentro sobre Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional, celebrado este viernes en Maracena (Granada).
De izquierda a derecha, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, en el quinto Encuentro sobre Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional, celebrado este viernes en Maracena (Granada). Álex Cámara | EUROPAPRESS

Hasta tres ministros y el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, coincideron en marcar a Andalucía como punto de su agenda para este viernes

09 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Andalucía fue el claro denominador común en la agenda de ministros y cargos relevantes tanto del PSOE como de Sumar. El Ejecutivo gana presencia física en la comunidad más extensa del país, que acude a las

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