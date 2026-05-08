Detenido en Cuenca por agresión sexual un fugitivo que cambió de género

El presunto agresor sexual en el momento de ser detenido Policía Nacional

Vicente L. G., el fugitivo de Castellón de 45 años de edad que hace un mes huyó tras ser condenado a ocho años de cárcel por agresión sexual y amenazas a una joven, había elegido un pequeño pueblo de La Mancha conquense, Montalbo, para ocultarse. Una huida que ha concluido con su detención por parte de la Policía Nacional en este pueblo de 700 habitantes famoso por su laguna.

A Vicente le constaba una reclamación judicial de ingreso en prisión dictada por la Audiencia Provincial de Castellón por delitos de agresión sexual tras haberse fugado antes de la vista judicial y previo abandono del dispositivo de localización que portaba por una condena judicial para protección de las víctimas.

El prófugo violador había sido denunciado en más de 40 ocasiones por coacciones y amenazas a sus víctimas y cuenta con antecedentes por violencia de género. Además, recientemente había cambiado de género en el Registro Civil para intentar eludir las condenas por los delitos contra la libertad sexual que había cometido.

El falso policía

Según la Policía Nacional, el ahora detenido, al que se le retiró la licencia de detective privado, es una persona altamente peligrosa y con un perfil psicopático que simulaba ser agente de la autoridad para acosar a sus víctimas y amenazarlas con quemarles sus viviendas y vehículos o difundir material íntimo captado sin su consentimiento.

En su búsqueda, la policía solicitó la colaboración ciudadana difundiendo su imagen. También se dictaron órdenes internacionales de búsqueda y captura al sospechar que podría haber abandonado el país. Finalmente, las pesquisas han desembocado en la localidad de Montalbo donde el fugitivo se había ocultado en un chalé ayudado por su actual pareja sentimental. Esta incluso le había facilitado material deportivo para mantenerse en forma sin salir de la vivienda.

Además de la pena de ocho años de prisión que deberá cumplir, tiene pendientes varias causas judiciales más. Una de ellas, por la que podría ser condenado a once años de prisión, por haber obligado a una mujer a provocar un incendio en una finca de Castellón que causó daños a doce vehículos y obligó a desalojar a decenas de vecinos.