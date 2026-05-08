Bolaños defiende su derecho a criticar al juez del caso Begoña

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

El ministros de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, ha reivindicado su derecho a opinar sobre resoluciones que «no favorecen a la Justicia» y ha negado que sus palabras afecten a la independencia del juez de instrucción del caso Begoña, Juan Carlos Peinado.

Así lo ha sostenido en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en la que ha manifestado que la opinión que tiene sobre la instrucción del juez Peinado «es muy negativa», pues considera que «no es normal que haya 15 revocaciones» de la Audiencia Provincial en una fase de instrucción y que el Tribunal Supremo también «ha tumbado instrucciones». Al ser preguntado si sus críticas suponen una presión para la Audiencia Provincial que ahora tiene que avalar la instrucción del juez, el ministro ha espetado: «En absoluto supone presión».

«No insinúo nada, opino en el uso del derecho a la libertad de expresión sobre una instrucción, y lo hago con razonamientos jurídicos», ha incidido al tiempo que ha asegurado que lo que dice «no afecta en absolutamente nada a la independencia judicial». Por eso, ha agregado, aún siendo titular de Justicia considera que sigue teniendo el derecho a opinar con todo el respeto y con «muchísima contención», ha precisado.

En otro orden de cosas, interpelado por las solicitudes ciudadanas de indultar al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, Bolaños ha aseverado que el Ejecutivo estudiará el expediente de indulto que haga el Supremo. «Ya hay tres ciudadanos que han pedido ese indulto y también tiene una petición de amparo en el Tribunal Constitucional», ha añadido sobre el indulto que han tramitado «como cualquier petición de indulto» y que todavía está en el alto tribunal. Una vez el expediente esté completo, «se envía al Gobierno que es ya quien tiene que tomar la decisión», ha concluido.