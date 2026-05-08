Diario de campaña: Belarra, Montero, Maíllo y la foto imposible de la izquierda populista
REDACCIÓN / LA VOZ
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La exministra y eurodiputada participará en campaña este domingo, sin la presencia de políticos del resto de partidos que conforman Por Andalucía08 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía, el artefacto electoral ideado por la izquierda populista para evitar la debacle en los comicios del 17M, fue uno de los pocos que salió airoso del aburridísimo debate del#