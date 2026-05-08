Diario de campaña: Belarra, Montero, Maíllo y la foto imposible de la izquierda populista

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, este jueves en el Congreso. Ricardo Rubio | EUROPAPRESS

Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía, el artefacto electoral ideado por la izquierda populista para evitar la debacle en los comicios del 17M, fue uno de los pocos que salió airoso del aburridísimo debate del