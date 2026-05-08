Diario de campaña: Belarra, Montero, Maíllo y la foto imposible de la izquierda populista

Francisco Espiñeira Fandiño
Francisco Espiñeira REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, este jueves en el Congreso.
La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, este jueves en el Congreso. Ricardo Rubio | EUROPAPRESS

La exministra y eurodiputada participará en campaña este domingo, sin la presencia de políticos del resto de partidos que conforman Por Andalucía

08 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía, el artefacto electoral ideado por la izquierda populista para evitar la debacle en los comicios del 17M, fue uno de los pocos que salió airoso del aburridísimo debate del

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