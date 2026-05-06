Montero reivindica a Puente para apoyar su campaña

La candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, este miércoles en un acto organizado por Europa Press en Sevilla. Joaquín Corchero | EUROPAPRESS

La candidata socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, elogió la gestión de Óscar Puente, que hasta hace unas semanas era su compañero en el Consejo de Ministros. La exministra consideró que el titular de Transportes ha hecho un «magnífico trabajo» en relación con la seguridad de las infraestructuras ferroviarias.

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Montero, además, aseguró que en Málaga hubo un récord de pernoctaciones, a pesar de que el PP, al igual que las principales patronales de hostelería y turismo, contaron con unas previsiones de pérdidas millonarias en Semana Santa por la suspensión de la alta velocidad desde Antequera, causada por la caída de un talud en Álora. El servicio estuvo inoperativo desde el 19 de enero, entonces por el accidente de Adamuz, hasta el 30 de abril. «El AVE a Málaga fue un ejemplo de esto. Dijeron que íbamos a perder 1.200 millones durante las vacaciones de Semana Santa. Mentira. No solamente no se ha perdido dinero, es que hemos vuelto a tener récord en pernoctaciones. Muchas veces se quiere generar una alarma sobre las infraestructuras que no es real», destacó la líder del PSOE andaluz en un evento organizado en Sevilla por Europa Press. En la fundación Cajasol, Montero recibió también elogios de su sustituto en la vicepresidencia primera del Gobierno.

El titular de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró que la candidata es «una fuerza de la naturaleza». «Ha conseguido cuadrar un círculo difícil con responsabilidad presupuestaria, cuadrando las cuentas, reduciendo el déficit», destacó Cuerpo, pese a que en esta legislatura no ha conseguido sacar adelante las cuentas del Estado.